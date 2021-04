“LA SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VA RISOLTA CON URGENZA: CHIEDIAMO CONTRIBUTI ALLA REGIONE”

L’APPELLO DEL DIPARTIMENTO SPORT DI FRATELLI D’ITALIA: “DOPO LA PANDEMIA DOVRANNO ESSERE FUNZIONALI”

Il dipartimento sport di Fratelli d’Italia-circolo di Viareggio solleciterà i propri consiglieri regionali per verificare la possibilità di garantire fondi per gli impianti sportivi della città che da troppo tempo versano in abbandono.

“Perche’ un Comune _ comincia il dipartimento di FdI _ dovrebbe investire nelle attività sportive? Per tante ragioni, non ultima la salute dei propri cittadini che, se praticano regolarmente sport, hanno un perfetto equilibrio psicofisico e non pesano sul servizio sanitario nazionale. A Viareggio già da parecchi anni attività come nuoto, calcio, basket, pallanuoto ed altre, non vengono svolte per mancanza di impianti efficienti e funzionali. Ci rivolgiamo al sindaco e alla sua giunta affinchè prendano in esame la situazione degli impianti sportivi della città: in previsione della fine della pandemia dovranno essere capaci di ospitare eventi sportivi come un tempo, per dare di nuovo e migliore lustro alla nostra città. E’ necessaria la riqualificazione e/o ripristino del manto erboso nei campi di calcio, da attuare in questo momento di inattività a causa covid. Ci sono poi strutture sportive che necessitano di un capillare intervento: il campo del Marco Polo (ex Vigor), il campo della Migliarina sull’Aurelia che era sotto gestione Uisp, il centro Vasco Zappelli dove è stato rifatto solo il campo di calcetto (affidato alla parrocchia) e non il campo a 11 che potrebbe essere dato in gestione ad una società del territorio.

L’amministrazione valuti poi la possibilità di pianificare un intervento per introdurre il manto in erba sintetica (come ha fatto Pietrasanta al Pedonese e, a Strettoia, alla Pruniccia) e di istituire in Comune un ufficio che informi, semplifichi, raccolga e filtri le domande di contributo/finanziamento per progetti sportivi in stretta collaborazione e dialogo con la Consulta dello Sport. Dal canto nostro _ concludono i membri del dipartimento di FdI _ solleciteremo i nostri consiglieri regionali per verificare i contributi disponibili: ci sono iniziative e progetti finanziabili da Regione e/o altri enti di cui poco si conosce e che la burocrazia rende inavvicinabili, ma che in questo periodo storico è un peccato farsi scappare”