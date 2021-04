LA SITUAZIONE COVID A STAZZEMA

LA SITUAZIONE COVID A STAZZEMA

L’anno scorso i sindaci rendevano pubblica la situazione per quanto concerne le cifre della pandemia nei rispettivi territori comunali, fornendo il numero degli infettati, dei residenti ricoverati in ospedale, dei decessi e dei cittadini posti in quarantena obbligatoria per un avvenuto contatto con una persona positiva al covid. Questo succedeva anche per il territorio di Stazzema e l’informazione era giornaliera e riportata su facebook. Per quanto concerne Stazzema appuriamo oggi 2 nuovi casi ma non sappiamo il numero complessivo dei contagiati e quello delle persone in quarantena.

Il giorno prima che fosse trovato l’accordo per istituire una zona rossa per l’intera Versilia, mi pare che sia avvenuto lo scorso 19 marzo, su facebook si leggevano post in cui si sosteneva che il Comune di Stazzema godeva di una situazione di minimo contagio, un dato che avrebbe dovuto tenere il territorio stazzemese al di fuori dell’eventualità di essere compreso nella zona rossa, dimenticando che il virus non ha confini e soprattutto che l’intera Versilia è servita da un unico nosocomio e che questo ospedale era sotto pressione per numerosi ricoveri di ammmalati covid e letti occupati nel reparto di terapia intensiva. Queste ciancie fesbuchine, che tenevano banco prima della Pasqua, sono improvvisamente sparite dal social network, come se il quadro pre festività pasquali fosse di colpo cambiato. A ciò va aggiunto il timore che le norme sul distanziamento che dovevano essere rispettate durante queste feste possano essere state disattese. Le troppe macchine a giro nel giorno di Pasqua e di Pasquetta fanno supporre comportamenti contrari alle disposizioni governative.

Fa infine impressione che la stampa dia risalto ad alcuni casi di trombosi che sono state riscontrate dopo decine di milioni di inoculazioni del vaccino AstraZeneca e non dia invece quel risalto che servirebbe per i 110.000 morti complessivi causa covid che l’Italia è costretta a contare dal marzo dell’anno scorso.

In Versilia sono morte in un anno 304 persone. Se fossero state vaccinate AstraZeneca, stando alla percentuale di possibili complicanze di trombosi cerebrali (1 ogni 100.000), neanche una sarebbe deceduta. Il numero di possibili trombosi pari al numero dei decessi odierni, 627, si raggiungerebbe inoculando il vaccino a 63milioni di cittadini, praticamente all’intera popolazione italiana, bambini compresi. Va altresì ricordato che queste gravi coplicanze non sono sempre mortali. Infatti sono decedute finora 18 persone sulla cinquatina di casi riscontati tra trombosi cerebrali e intestinali a seguito di 25 milioni di inoculazioni.

Ma la paura del possibile effetto collaterale post vaccino AstraZeneca allarma assai di più della mortalità del covid, che ha una percentuale ben più alta. Ciò conferma che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce.

Giuseppe Vezzoni