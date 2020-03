La situazione Covid-19 secondo i dati forniti dall’OMS

Durante la sua conferenza del 27 marzo 2020 il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlando dell’efficacia dei farmaci nel trattamento dei soggetti risultati positivi a Covid19, ha dichiarato che “we must follow the evidence”.

Ci limitiamo pertanto a riportare i dati pubblicati nel sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità alla data del 27 marzo 2020, senza formulare ipotesi relativamente alle differenze dei tassi di mortalità osservati in diversi Stati.

A livello mondiale sono stati accertati 512.701 casi e 23.495 decessi, per un tasso di mortalità pari al 4,58% .

Per l’Italia risultano accertati 86.498 casi e 9.134 decessi. Il relativo tasso di mortalità è 10,5% .

Al netto del dato italiano, al 27 marzo 2020 nel mondo sono stati confermati 426.203 casi e 14.361 decessi, per un tasso di mortalità pari al 3,37% .

Vediamo la situazione in alcuni Stati europei:

Spagna 56.188 casi, 4.089 decessi, tasso di mortalità 7,28%

Gran Bretagna 11.662 casi, 578 decessi, tasso di mortalità 4,96%

Francia 28.786 casi, 1.695 decessi, tasso di mortalità 5,89%

Paesi Bassi 7.431 casi, 434 decessi, tasso di mortalità 5,84%

Svezia 2.806 casi, 66 decessi, tasso di mortalità 2.35%

Chi si discosta notevolmente è la Germania con 42.288 casi e 253 decessi, per un tasso di mortalità pari allo 0,60% .

Ricordiamo infine i dati relativi alla Cina (82.093 casi, 3.298 decessi, tasso di mortalità 4,02%) e agli Stati Uniti (68.334 casi, 991 decessi, tasso di mortalità 1,45%).

Coloro che stanno pagando a caro prezzo l’impegno in questa emergenza sanitaria sono i professionisti della sanità. In Italia al 27 marzo 2020 si contano 41 vittime e 6.205 contagiati.

La prima difesa contro Covid19, che si è rivelato capace di mettere a dura prova il nostro sistema sanitario, è rallentare la diffusione del virus.

Atteniamoci al semplice codice di comportamento recentemente promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la campagna “Pass the message: five steps to kicking out coronavirus”.

Tenendo comportamenti responsabili possiamo prevenire un ulteriore aggravamento del lavoro che il settore sanitario sta sopportando.

Ognuno di noi può dare il suo contributo seguendo queste elementari regole:

1 – lavare le mani con acqua e sapone oppure con soluzione a base di alcol;

2 – coprire naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse, avendo poi cura di lavare le mani e smaltire i fazzoletti di cui ci siamo serviti;

3 – evitare di toccarsi occhi, naso e bocca;

4 – rimanere almeno un metro distanti dalle altre persone;

5 – rimanere a casa se non ci sentiamo bene, contattando eventualmente il medico di famiglia oppure la guardia medica.