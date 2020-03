La situazione COVID 19 di oggi a Lucca, 28 marzo 2020.

I dati dell’Asl ci dicono che oggi nel comune di Lucca ci sono 19 casi positivi in più rispetto a ieri, che portano il totale dei contagiati a 108 persone.

Purtroppo oggi, nel nostro territorio, aumenta anche il dato dei decessi, che arriva a 6. E’ infatti venuto a mancare un signore di 78 anni, alla cui famiglia mandiamo l’abbraccio di tutta la comunità.

In Italia, oggi, è sceso il numero dei contagi e questo significa che le misure di distanziamento sociale adottate stanno funzionando e quindi è opportuno continuare su questa strada e non abbassare la guardia.

Rispettare le regole, restare a casa, adottare tutte le misure precauzionali e proteggere se stessi e gli altri.

Se tutti remiamo nella stessa direzione, presto o tardi usciremo dalla tempesta.

Per qualunque necessità, per qualunque esigenza, fosse anche per chiedere informazioni la Protezione Civile del Comune di Lucca è disponibile ogni giorno per mettersi al servizio di ognuno.

✅Il numero di telefono è 0583.409061.

📲📱Per aggiornamenti è possibile registrarsi al canale ufficiale Telegram del Comune di Lucca. Per farlo, scarica l’app Telegram, collegati a questo link

https://t.me/comunelucca e clicca su “unisciti”.

💻☎Per registrarti al nuovo portale della Protezione Civile del Comune di Lucca, cliccare qui: www.comune.lucca.it/ infopop