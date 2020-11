La situazione ambientale dei territori dei comuni interessati dalla presenza della discarica della Cava Fornace

SINISTRA CIVICA E ECOLOGISTA EMERGENZA POZZI?

La situazione ambientale dei territori dei comuni interessati dalla presenza della discarica della Cava

Fornace e dall’area del Lago di Porta rende necessaria una forte e coordinata iniziativa da parte delle

amministrazioni locali .

Per adesso questa manca sebbene nelle singole amministrazioni siano presenti sensibilità.

Discarica qualità dell’ambiente e salute : la situazione può precipitare in una vera e propria

emergenza.

Tempestiva e necessaria l’iniziativa assunta dall’amministrazione di Forte dei Marmi di dare incarico

all’Università di Pisa di un’analisi a tappeto dei pozzi d’acqua autorizzati per verificarne lo stato

chimico fisico nel tratto compreso tra la discarica e il mare.

I dati Arpat sulla presenza di pericolosi inquinanti in alcuni pozzi soggetti a monitoraggio nell’area

interessata alla discarica e dopo le ordinanze di chiusura dei pozzi d’acqua della Renella, di quello

presente nella cava Viti e di quella nell’area Cemebit, segnalano un’allerta della quale i cittadini

devono essere consapevoli.

Nessun allarmismo ma neppure situazione da sottovalutare – continua Rosario Brillante – anche

perché ai pozzi autorizzati si aggiungono quelli privi di autorizzazione e che vengono utilizzati nella

produzione agricola locale.

Non condivido la posizione del Sindaco di Montignoso che definisce la discarica Fornace addirittura

una risorsa e auspico che un esame attento della documentazione prodotta dall’Arpat venga presa in

carico senza ulteriori sottovalutazioni nell’incontro promosso dalla Commissione Cava Formace del

Comune di Montignoso per il prossimo lunedi 9 novembre.

Allo stesso tempo la procedura aperta per la revisione AIA dal Comune di Pietrasanta il 18 giugno e

non ancora presa in carico operativamente dagli uffici regionali dovrebbe vedere un maggior impegno

di tutta l’amministrazione e anche da parte dell’opposizione.

Credo sia giunto il momento – conclude Brillante – che da parte della politica locale che vede anche

amministratori attenti e impegnati sul tema si compia un deciso salo di qualità su questi tema