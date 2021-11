L’attività dei Radioamatori in ambito di Protezione Civile sono le comunicazioni secondarie di emergenza, ovvero quando le comunicazioni ordinarie durante un qualsiasi tipo di emergenza non sono più funzionanti, allora vengono coinvolti per collegare le varie sale operative di emergenza, via radio. Senz’altro molti li avranno visti impiegnati in eventi importanti che si tengonomnella nostra città come: Lucca Summer Festival, Comics, processione di Santa Croce, esercitazioni di Protezione Civile e prove di sintonia con la Prefettura.

“Avere un abbigliamento che ci permette di essere facilmente individuabili – continua il radioamatore Gianluca Simonetti – è importante per l’organizzazione stessa dell’emergenza. Un kit completo prevede, polo, felpa, giacca a vento e pantaloni.

Con questo abbigliamento, che lo abbiamo fatto nei primi mesi dell’anno, abbiamo già collaborato con la Protezione Civile, al Hub Vaccinale di Lucca all’Ex Campo di Marte ed in questi giorni ai Comics. Doveroso da parte nostra quindi fare un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che è stata veramente indispensabile per lo svolgere dell’attività radioamatoriale operativa su tutto il territorio”.