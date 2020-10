I bambini della sezione A sono stati posti in isolamento fiduciario poiché un bambino della suddetta sezione è risultato positivo al covid-19 (a bassa carica virale).

In accordo con il servizio di Igiene Pubblica, i compagni di classe del bambino sono stati posti in isolamento fiduciario fino a nuova comunicazione. Il provvedimento è valido solamente per i bambini.

L’isolamento fiduciario durerà fino a nuova comunicazione dell’ASL. Le famiglie dei bambini interessati dal provvedimento sono state già avvisate dal Dirigente Scolastico; la situazione è costantemente monitorata dal Responsabile UFS Igiene Pubblica della zona Piana di Lucca e Valle del Serchio.