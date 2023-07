LA SETTIMANA DELLA GIOVENTÚ A BARGA  GLI SPECIALISTI BIKERS SI FANNO AVANTI  

Dall’1 al 6 agosto la settimana europea della mtb giovanile al Ciocco In Toscana si assegnano le maglie europee XCR, XCC e XCO Il comitato regionale Lombardia convoca 15 atleti Tra di loro il campione europeo Eliminator U15 Mario Campana I Campionati Europei Giovanili di mtb nella location d’incanto della Tenuta Il Ciocco (LU) piano piano si avvicinano, e dopo le convocazioni da parte del comitato regionale della Valle d’Aosta arrivano ora quelle lombarde. Se dall’1 al 6 agosto si celebrerà la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, a Barga nello stesso periodo i migliori bikers europei vivranno una tappa importante della loro vita sportiva. Per alcuni giovani lombardi il palcoscenico dei Campionati Europei è già noto: il bergamasco Mario Campana nel 2021 ha conquistato il titolo di campione europeo U15 nella specialità Eliminator, mentre il tiranese Federico Rosario Brafa nello stesso anno si è laureato vice campione europeo nella prova Cross Country. La spedizione lombarda sarà poi composta da numerosi atleti in erba della categoria Esordienti come Raffaele Armanasco, neo campione italiano Short Track, quindi Mattia Acanfora, vincitore dell’Elba Bike Legend Young 2023, Davide Grigi, Riccardo Fasoli e, al femminile, Beatrice Maifre’ e Mariachiara Signorelli. Tra i più grandicelli della categoria Allievi spicca la bresciana Elisa Bianchi, campionessa italiana ciclocross e mtb 2022, e ancora Sofia Bianchini, Matilde Maisto, Massimo Savoldini, Stefano Melani, Matteo Villa e Simone Pesenti. Nell’entroterra toscano, a poca distanza da Lucca e Pisa, si nasconde un vero scorcio di paradiso e per una settimana intera la Tenuta Il Ciocco sarà il rifugio per molti giovani bikers pronti a lanciarsi nell’olimpo della mtb internazionale. I campionati del ‘vecchio continente’ validi per le categorie U15 e U17 apriranno martedì 1° agosto con le sessioni di allenamento ufficiali nel pomeriggio, per prendere un po’ di dimestichezza con il terreno di gara, mentre il giorno dopo si svolgerà la prova Individuale Time Trial (TT) che decreterà l’ordine di partenza delle gare successive. Mercoledì 3 agosto al mattino si entrerà nel vivo della rassegna con la finale Team Relay (XCR) per gli U15, mentre nel primo pomeriggio toccherà agli U17. Programma simile per la giornata successiva di venerdì 4 quando si gareggerà nello Short Track (XCC). Le ultime due giornate saranno dedicate alla prova Cross Country XCO: sabato 5 agosto si daranno battaglia gli U15 ed infine domenica 6 verranno consegnate le maglie europee agli U17. Nella pittoresca e affascinante Tenuta Il Ciocco la gioventù della mtb continuerà a dominare la scena il 9-10 settembre quando si correranno i Campionati Italiani Giovanili XCO Team Relay e la quinta tappa di Coppa Italia.