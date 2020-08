LA SETTIMANA DEL COMMERCIO A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Tra gli eventi della Settimana del Commercio 2020, giovedì 20 agosto, alle ore 21, presso la ex pista di pattinaggio in Via Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro di Alberto Cresti “Garfagnana isola fantastica – Immagini, tra storie e leggende, di una terra toscana”

Introdurrà il prof. Oscar Guidi.

Nel corso della serata verrà presentato il progetto della “Biblioteca Diffusa”.

Prenotazioni presso la Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, Tel. 0583/641007.