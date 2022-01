LA SERATA PER LE PERSONE SOLE

SABATO 29 GENNAIO 2022 DALLE ORE 20:00 ALLE 01:00 – HOTEL DELTA FLORENZE CALENZANO

Evento unico!

a grande richiesta finalmente arriva anche nella zona di Firenze!!!



La Gran Serata per single età 40+

Cena e

COVID-19 Sicurezza della serata garantito dalla presenza solo dei partecipanti in possesso del green pass rafforzato, uso mascherina ogni qualvolta ci alziamo dal tavolo e posti a sedere in linea con la legge covid2019

La serata per single per fare nuove conoscenze mentre si cena. Ogni volta sempre nuove persone da ogni città.

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accoglierti in questa loro originale e coinvolgente serata.

ABBIGLIAMENTO: casual sportivo o elegante

ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica green pass e pagamento (importante arrivare in orario)

LA CENA

Serata aperta a single con età 40+ (a partire da minino anni 40 a salire)

Sarai tu a scegliere il posto a cena, seguendo il tuo istinto, o una simpatia di persona avendo magari già scambiato due parole al momento dell’arrivo.



a breve il menu

antipasto

primo

secondo

dolce

Acqua e caffè

Vino 1 bottiglia ogni 4

liquori extra

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “cena single 29 gennaio delta florence”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

PARCHEGGIO

parcheggio nei pressi del locale oppure in zona

COME ARRIVARE

uscita autostrada Calenzano, il Delta Florence hotel è a soli 100mt

Delta Florence Hotel via vittorio emanuele 3 Calenzano Firenze