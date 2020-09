la serata per GIOVANI SINGLE DELLA TOSCANA ETA’ MAX 45ANNI

MUSICA 80 90 selezione disco di Luis Paldi dj durante e dopo cena, obbligatorio rimanere ognuno al suo posto a tavola (in linea con le vigenti norme anticovid-19)

PER PRENOTARE LA CENA

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e la parola “cena giovani single 10 ottobre”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre per non mettere in difficoltà l’organizzazione della serata nei suoi dettagli.

Se puoi almeno entro venerdi 9 ottobre h 16

La cena si svolgerà presso Dulcinèa via pesciatina 2/a Lunata Lucca

Per chi proviene da Nord (Versilia) uscita lucca est il locale si trova a 7km

Per chi arriva da Sud (Firenze) uscita Capannori il locale si trova a 7,6 km