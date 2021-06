LA SERATA DELLE PERSONE SOLE . PRESSO AGRITURISMO LA PARIGNANA – MONTECATINI ALTO

Cena al fresco con Vista Panoramica su Montecatini Terme e la Valdinievole zona Montecatini Alto con la musica quella bella di Luis Paldi

Sabato 31 Luglio presso Agriturismo La Parignana via Montaccolle, 4 Montecatini Terme – Serata per single (che siederenno al tavolo delle conoscenze) amici e coppie.



*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina. Si cena osservando Montecatini Terme dall’alto*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina.



con verifica prenotazione e pagamento della serata. Arrivo previsto al locale; h 20:30 max h 20:45 (si prega la massima puntualità)con verifica prenotazione e pagamento della serata.

Costo serata 30€ a persona



*menu vegetariani solo se richiesto al momento della prenotazione

PER PRENOTARE LA CENA SOLO DA QUI

Consigliato prenotare per tempo evento sempre molto atteso!

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

Single: età consigliata da 40anni a salire, scrivi nomi battesimo partecipanti e scrivi “posto single montecatini”

La serata è aperta anche a coppie e gruppi di amici, scrivi 1 nome e la parola “cena montecatini”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.



La serata si svolgerà presso Agriturismo La Parignana via Montaccolle, 4 Montecatini Terme. MUSICA 70 80 90 con Luis Paldi djLa serata si svolgerà presso Agriturismo La Parignana via Montaccolle, 4 Montecatini Terme.

COME ARRIVARE: per chi viene in autostrada, uscita montecatini terme prendere la strada per montecatini centro subito dopo poco per montecatini alto, ma prima di arrivare a montecatini alto c’è un bivio sulla sinistra per l’abetone che porterà dopo pochi minuti all’agriturismo che si trova sul lato destro.

PARCHEGGIO: troverete un primo parcheggio e dopo pochi metri un secondo parcheggio sempre sul lato destro della strada.