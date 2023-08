La serata dedicata a Pascoli è ritornata quest’anno nella “chiusa” del Poeta

BARGA – Il 10 agosto è la notte delle stelle cadenti; è la notte cantata da Giovanni Pascoli nell’intensa poesia “X Agosto”.

Da oltre trenta anni (sono per l’esattezza 31) in questa data la Fondazione Giovanni Pascoli, la Misericordia di Castelvecchio ed il Comune di Barga organizzano la Serata Omaggio a Pascoli.

Così anche quest’anno, con peraltro la bellissima novità del ritorno della manifestazione, dopo gli anni dei lavori a casa Pascoli e del covid, che avevano costretto a spostarsi a Barga, nel parco di Casa Pascoli, in una location comunque nuovissima, con lo sfondo della chiesa di San Nicolò di Castelvecchio.

L’altra grande novità della serata è stata la coinvolgente partecipazione del quartetto delle Ladiesoprano che hanno incantato il pubblico e strappato lunghi applausi, ben accompagnate da un altro team affiatatissimo e di qualità come l’Ensemble Le Muse, dirette come al solito con bravura dal M.o Andrea Albertini, lui da solo, una garanzia di successo.

A condurre il pubblico nell’incanto della serata omaggio a Giovanni Pascoli, narrando i brani più significativi della produzione pascoliana sono stati gli attori Giuseppe Zeno e Bianca Panconi.

In avvio della serata, dedicata a Piero Angela, l’esecuzione da parte dell’Ensemble diretta da Albertini della celebre sigla di Quark, l’aria tratta dalla suite n° 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach e poi per la parte eseguita dalle Lediesoprano da Bizet con Habanera a Casta Diva di Bellini per non dimenticare tra gli altri Puccini ad una bella rassegna delle opere immortali di Ennio Morricone.

fonte noitv

L’apertura delle letture con la poesia “X Agosto” per Giuseppe Zeno e “In Capannello” di Bianca Panconi e finale tradizionale con La mia sera e L’Ora di Barga

Alla fine pubblico soddisfatto e coinvolto dalla bella serata che ha fatto registrare un nuovo sold-out, con circa 600 partecipanti ed un emozionante spettacolo di poesia e musica