Diversi anni fa la ex scuola elementare di Oneta fu ristrutturata al fine di ricavarne appartamenti per emergenza abitativa da parte del Comune di Borgo a Mozzano. In tempi più recenti, credo sotto l’Amministrazione Poggi, la struttura fu ceduta a “Fondazione Casa Lucca”, che fece degli interventi di manutenzione straordinaria per consolidare la vocazione della struttura ai fini per cui era stata destinata, ricavandone due unità abitative.

Da anni ormai la struttura è nel totale abbandono e l’edificio rischia un ulteriore degrado che vanicherebbe quanto fino ad oggi è stato investito sia dal Comune che dalla Fondazione Casa.

Poiché il problema delle emergenze abitative è tuttora un problema esistente nelle nostre comunità, venuta a conoscenza di questa situazione di abbandono durante una visita conoscitiva dei problemi della frazione di Oneta, ho chiesto in quanto consigliere comunale, una immediata verifica della situazione da parte degli Organi di Fondazione Casa Lucca, che è sicuramente attenta alla tutela del proprio patrimonio e degli investimenti fatti.

Ho inviato quindi per conoscenza una segnalazione con oggetto “ex scuola elementare di Oneta, sollecito ripristino struttura per emergenza abitativa” anche al Sindaco di Borgo a Mozzano e al Comitato Paesano di Oneta perché si attivino per quanto nelle loro possibilità.che dalla Fondazione Casa.