Cultura: la scultura sfida il Covid, con “La Piazza in attesa” torna l’arte in Piazza Duomo (anche senza pubblico)

Il progetto della Nag Art Gallery: undici sculture monumentali in cerchio ed una panchina al centro per rispettare le norme anti-Covid.

L’arte sfida il Covid e rilancia il tema della speranza e delle bellezza ma anche della distanza e della riconciliazione. In Piazza Duomo aprirà il 19 marzo, anche senza pubblico, la collettiva “La Piazza in attesa” promossa dal Comune di Pietrasanta e dalla Nag Art Gallery. Del resto il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti era stato chiaro annunciando l’iniziativa alcuni giorni fa quando la Toscana era già entrata in zona arancione: “Il 19 marzo – aveva anticipato – riporteremo la scultura in Piazza Duomo anche con la Toscana in zona arancione o rossa, ed anche se nessuno potrà visitarla. Pietrasanta continuerà ad essere un faro di speranza e bellezza in questi tempi difficili e di sofferenza”.

Il progetto artistico partorito in questi mesi di lotta alla pandemia tra restrizioni, privazioni e dolore e nato da un’idea del curatore Vincenzo Nobile, porta a distanza di sei mesi – l’ultima mostra protagonista in Piazza Duomo era stata stata “Truly” di Fabio Viale l’estate scorsa – l’arte con i suoi messaggi potenti nel ventre della capitale internazionale della scultura attraverso le undici “figurazioni scultoree” in marmo, bronzo ed altre tecniche miste di altrettanti artisti che gravitano intorno alla realtà artistica e produttiva di Pietrasanta da moltissimi anni come Daphnè Du Barry, Tony Nicotra, Enrico Savelli, R. Bonetti, Boutros Romhein, Katarina Victor-Thomas, Misja K. Rasmussen, Alba Gonzales, Algarco, Alessandra Politi, Tano Pisano, Lorenzo D’Andrea. Le sculture saranno posizionate in cerchio, in una sorta di Stonehenge dell’arte, con al centro una panchina con in mezzo un elemento che dissuade dal sedersi vicini, come regolato dalle norme vigenti. “La Piazza, luogo da sempre al servizio dello scambio di merci, di relazioni, di attività produttive e creative, appare oggi in attesa di un evento che possa rasserenare gli animi e che faccia sperare in un nuovo equilibrio sociale. – spiega il curatore – Il sostegno del Comune di Pietrasanta per questa nostra iniziativa possa essere di buon auspicio per il ripristino delle attività individuali e collettive del mondo intero”.

Le sculture resteranno esposte in Piazza Duomo fino al 23 maggio per lasciare poi il posto a partire dal mese di giugno, il 19 precisamente, alla mostra di Giuseppe Veneziano “The Blue Banana” che coinvolgerà oltre al centro storico il Pontile di Tonfano fino alla metà di settembre.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts