Carabinieri Furti su auto: arrestato 22enne

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Viareggio hanno arrestato in flagranza di reato Giannini Ion, 22enne, sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un’autovettura in sosta.

Il giovane infatti ha preso di mira un’autovettura in sosta nel parcheggio dell’ospedale Versilia ma, mentre armeggiava vicino allo sportello, è stato notato da una guardia giurata di servizio di vigilanza che si è insospettito ed ha subito contattato i Carabinieri.

Sono subito giunte due pattuglie dell’Arma che, unitamente alla guardia giurata, hanno provveduto a bloccare il soggetto che già si era introdotto nell’autovettura e stava rovistando all’interno della stessa.

Colto in flagranza, è stato portato in caserma e, nel corso delle operazioni di identificazione, ha rivolto minacce di morte nei confronti dei carabinieri, opponendo loro resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo e tentando invano di sfilare la pistola dalla fondina ad uno di essi.

Portato alla calma e completate le formalità di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed ha trascorso la notte in caserma nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Lucca e che si è conclusa con la convalida dell’arresto e la sottoposizione del soggetto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.