La scomparsa di Marina Castangia e la personalità del plurindagato Antonino Demelas

Marina Castangia parrucchiera 60enne originaria di Cabras, sparisce nel nulla ai primi di maggio dello scorso anno. Ben presto la Procura si convince che la sua scomparsa sia anomala e indaga per omicidio volontario il compagno Antonio. Lui nega.

E il suo avvocato, Monica Masia, dice al termine dell’interrogatorio: «Ha risposto a lungo alle domande degli inquirenti, ribadendo la sua estraneità nella scomparsa della compagna. Il mio assistito ha manifestato la massima disponibilità nei confronti degli inquirenti, rispondendo con serenità a tutti gli interrogativi che gli venivano posti».

I Ris di Cagliari setacciano la casa alla ricerca di elementi utili. Lui non si scompone. Del caso si occupa anche: “Chi l’ha visto?”. L’uomo racconta di aver salutato Marina l’ultima volta il 7 Maggio: gli aveva detto che sarebbe tornata a casa a prendere alcuni effetti personali. Lì resteranno però i suoi tre cellulari e l’auto parcheggiata fuori.

Antonio rammenta che già un paio di mesi prima, la compagna si era allontanata per andare a trovare alcune amiche nella zona di Olbia. Non appare preoccupato: hanno in programma di sposarsi, spiega, e pensa che presto ritornerà. Alle telecamere mostra anche l’abito da matrimonio di lei. In casa però il letto matrimoniale non c’è più: «Era brutto e l’ho buttato, Marina voleva cambiare tutto».

I famigliari della donna sostengono però, di non avere notizie di lei da molto prima della sparizione, addirittura da metà Febbraio, dopo che Marina aveva accompagnato il fratello Antonio all’ospedale di Cagliari. Di fatto, a presentare la denuncia di scomparsa sono stati il figlio e i fratelli. Molti anche gli appelli via social, compreso quello lanciato da un nipote. Ma della parrucchiera non c’è più traccia.

Quando il cuoco viene indagato, i cronisti locali, giunti al paesino di Mogorella, quattrocento anime in provincia di Oristano, trovano gli abitanti scettici sul fatto che il cuoco possa aver ucciso la compagna: «Non ne sarebbe stato capace» dice un allevatore.

E Sandro Sanna, operaio di 57 anni, racconta alla Nuova Sardegna: «Antonio? Una bravissima persona, come del resto tutta la sua famiglia. Gente rispettosa e lavoratori. Deve credermi, questa storia ci ha sconvolti: no, non è possibile che abbia fatto questo». L’indagine ristagna per mesi, come se l’enigma non avesse risposte. Poi, il clamoroso colpo di scena.

Antonio viene infatti arrestato con un’accusa gravissima: pedofilia. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Federica Fulgheri, gli vengono contestati abusi su una bambina. E La Nuova Sardegna arriva a scrivere: “Ora c’è anche un movente. È più di una congettura, è una pista investigativa che rafforza i sospetti, anche se non può essere decisiva. …Grazie alla seconda inchiesta, si rafforza infatti l’ipotesi che Marina Castangia avesse scoperto o, per lo meno, sospettasse qualcosa sugli abusi che il compagno potrebbe aver perpetrato ai danni della figlia di una famiglia con cui la coppia si frequentava spesso. È, per il procuratore Armando Mammone e per i carabinieri, il movente che l’avrebbe spinto a uccidere la donna di Cabras e poi a farla sparire nel nulla, confidando nel fatto che per qualche tempo nessuno l’avrebbe cercata”.

L’impulso alla seconda inchiesta sarebbe stato dato proprio dal fratello di Marina, che aveva ricordato la penultima volta che era stato in casa della coppia, quando li aveva sentiti litigare. Pare che il motivo della discussione fossero proprio le attenzioni del cuoco su una bimba, che Marina avrebbe rinfacciato al compagno.

Di certo gli investigatori devono aver trovato solidi riscontri sugli abusi, per chiederne ed ottenerne l’arresto. E stavolta Antonio Demelas si avvale della facoltà di non rispondere.

E adesso la traccia di DNA e l’impronta del fratello che lo collegano ad una clamorosa rapina per cui adesso è indagato.

Antonino Demelas, 70enne di Mogorella, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, lesioni personali e porto illegale d’arma. Provvedimento che lo ha raggiunto a Uta, dove si trova per scontare la condanna per pedofilia.

Secondo gli inquirenti c’era anche lui tra i malviventi che hanno aggredito nel 2016 Mario Gessa a Selargius.

Quella notte, era il 17 febbraio, nell’abitazione dell’allora 73enne (deceduto nel 2018) entrarono quattro uomini. Lo picchiarono, legarono e imbavagliarono, quindi si fecero consegnare le chiavi della cassaforte e fuggirono dopo aver rubato quattro fucili, una pistola e 60 euro.

A inchiodare Demelas sono stati i rilievi fatti subito dopo il colpo e gli accertamenti svolti dal Ris di Cagliari. Sull’anta di un armadio furono trovati due frammenti di impronta digitale e nelle vicinanze della casa di Gessa un guanto in lattice indossato da uno dei banditi e una federa da cuscino utilizzata per trasportare la refurtiva.

Gli accertamenti condotti dal Ris di Cagliari hanno permesso di estrapolare dal guanto in lattice e dalla federa del cuscino tracce di Dna riconducibili a due soggetti all’epoca ignoti. Una di queste è risultata compatibile con l’impronta del fratello di Demelas, identico il profilo genetico rinvenuto nel guanto in lattice. Da qui l’ordinanza eseguita dai carabinieri di Cagliari.