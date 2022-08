la Schiacciata con l’uva.

Sciogliere 15 gr di lievito di birra in un po’ d’acqua tiepida, unirlo alla farina con 200 ml di acqua, impastare con una spatola e aggiungere altra farina, in tutto circa 500 gr, fino a raggiungere la consistenza per lavorarla a mano, mettere in un recipiente, coprire con pellicola e lasciare raddoppiare il volume, intanto lavare e sgranare l’uva, metterne la metà in un recipiente su fuoco dolce insieme a due cucchiai di zucchero e due cucchiai di semi di anici, lasciare cuocere un po’ finché uscirà il liquido, lasciare raffreddare.

Preparare una teglia da forno e ungeterla d’olio, dividere a metà la pasta lievitata, ricoprire il fondo della teglia allargando la pasta con le mani, distribuirci sopra l’uva cotta insieme al suo liquido, ricoprire l’uva con l’altra metà della pasta, disporci sopra il resto dell’uva, cospargere di zucchero e anaci, condire con un giro d’olio bono, lasciare lievitare 30 minuti e infornare a 220 gradi i primi 10 minuti poi a 200 per circa 30 minuti sorvegliando la cottura. È buona sia calda che fredda.

fonte la cucina viareggina