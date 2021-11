La sanità territoriale è una priorità.

Stamattina a Castelnuovo ho preso parte ad un incontro indetto da Fondazione CRL e Scuola Sant’Anna per parlare di un progetto pilota per la sanità territoriale in Valle del Serchio. L’obiettivo che tutti insieme dobbiamo porci è quello di agganciare i fondi del PNRR per rendere la sanità sui nostri territori sempre più di qualità, capillare ed a misura di persona.

Fondamentale è l’interazione tra Regione, Azienda Sanitaria, Enti tutti, Medici di Base e Terzo Settore.