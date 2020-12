la San Vincenzo de’ Paoli lancia l’evento solidale “Il dono sospeso” a beneficio delle famiglie meno abbienti

SERAVEZZA – la San Vincenzo de’ Paoli lancia l’evento solidale “Il dono sospeso” a beneficio delle famiglie meno abbienti

La San Vincenzo de’ Paoli di Querceta lancia l’evento solidale “Il dono sospeso”, a beneficio delle famiglie meno abbienti. Da domani (martedì 8 dicembre) a mercoledì 6 gennaio chiunque farà acquisti in uno dei negozi aderenti potrà decidere di aggiungere un regalo per chi non può permetterselo. Può trattarsi di qualsiasi cosa: un oggetto per la persona o per la casa, un bene alimentare, un giocattolo per un bambino oppure un buono per usufruire di un servizio quale una messa in piega o il lavaggio di un indumento. Insomma, tutto ciò che in occasione del Natale possa risultare utile e gradito a chi riesce con fatica a far quadrare i conti o che non possa proprio permettersi di farsi un regalo. Il “dono sospeso” potrà essere acquistato e lasciato presso uno dei negozi aderenti, una quarantina al momento. Penseranno i negozianti a confezionare i regali ed a consegnarli ai responsabili della San Vincenzo che, a loro volta, li faranno avere alle famiglie più bisognose.

«Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa e ci siamo presi l’impegno di sostenerla e divulgarla», dice l’assessore al sociale Orietta Guidugli. «Un regalo, anche piccolo, è un raggio di sole in una famiglia che non può permettersi nulla o che tira avanti solo grazie all’aiuto della San Vincenzo. Allo stesso tempo l’iniziativa può essere d’aiuto al commercio locale, dando un piccolo stimolo agli acquisti. Assieme alla collega di giunta Valentina Salvatori abbiamo sensibilizzato i commercianti e molti hanno risposto con entusiasmo. Li ringraziamo di cuore. Ci auguriamo che i cittadini accolgano l’idea con lo stesso slancio».

Le attività interessate ad aderire possono inviare un messaggio Whatsapp all’assessore Orietta Guidugli al numero 329 348 8107. I referenti del progetto per la Società San Vincenzo de’ Paoli di Querceta sono invece il presidente Riccardo Neri (349 7312070) e la segretaria Carla Angelini (335 6910120).

L’elenco costantemente aggiornato delle attività aderenti all’iniziativa può essere consultato al seguente indirizzo web: bit.ly/ildonosospeso