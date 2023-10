La salsiccia con i fagioli all’uccelletto

La salsiccia con i fagioli all’uccelletto è vecchio piatto tipico della tradizione toscana,

a base di fagioli cotti con la salvia e il pomodoro.

Erano anche un piatto frequente della mia infanzia, soprattutto nei mesi invernali. E quando da bambina curiosa qual ero, chiedevo alla nonna perché si chiamavano all’uccelletto, lei cominciava così: “C’era una volta un uccellino piccino piccio’ che svolazzava di qua e di là in una cucina mentre la massaia girava i fagioli col pomodoro nel tegame. Vola di qua, vola di là,alla fine cascò nel tegame dei fagioli …”

Ho poi scoperto nel libro di Pellegrino Artusi, il ‘vangelo’ della mia mamma che il nome deriva dalla presenza della salvia che serve ad insaporire gli uccelletti…

La ricetta dei fagioli all’uccelletto è una ricetta semplice e saporita, soprattutto se ai fagioli si aggiungono le salsicce. In questo caso i fagioli all’uccelletto diventano un piatto unico, che in famiglia è molto apprezzato.

Ingredienti per quattro

• 5-6 salsicce

• 500 g.di fagioli cannellini lessati e scolati

• 2 spicchi d’agli sbucciato

• una tazza di passata di pomodoro

• un rametto di salvia

• olio evo

• sale

• peperoncino

Procedimento

Versare un po’ di olio in una casseruola, unire l’aglio, la salvia, il sale e il peperoncino. Far rosolare per alcuni minuti, poi unire i fagioli e la passata di pomodoro diluita in un po’ di acqua. Portare a bollore.

Nel frattempo tagliare le salsicce in due o tre pezzi a seconda della loro dimensione e farle rosolare in una padella antiaderente senza alcun condimento. Una volta rosolate, aggiungerle ai fagioli e far sobbollire per una mezz’ora.