LA SALSA ROSSA GARFAGNINA

Si dice che è stata creata dalla moglie di un noto ristoratore di Castelnuovo Garfagnana, o quantomeno si deve a lui e ad altri ristoratori la sua notorietà, oggi viene offerta in quasi tutti i ristoranti nei dintorni di Castelnuovo e Pieve Fosciana, fatta più o meno bene, ma non è difficile, basta seguire le istruzioni.

Innanzitutto si prendono due foglie di orbaco (alloro) e si mettono immerse in due cucchiai di aceto e un pizzico di sale per una notte.

Il giorno seguente si tritano gli ingredienti tutti assieme, finché non avrete quasi una crema, 6 acciughe salate e ben pulite, l’alloro che avevate messo in aceto, un cucchiaino d’aceto (meglio ancora se usate al posto dell’aceto il succo di limone), circa 100 grammi di capperi, 2-3 spicchi di aglio (in principio erano 6) a cui si aggiungono 200 gr di conserva di pomodoro di buona qualità, (la migliore dopo alcune prove è la Cirio in barattolini azzurri o quella seccata che fate da voi) poi olio extravergine di oliva sino a raggiungere una cremosità desiderata per metterla su crostini di pane casalingo o baguettes non lucide o servirla con carni arrosto o alla griglia.

Ecco fatto la salsa, buona, appetitosa, al primo assaggio lo troverete un sapore al di fuori del consueto, ma di sicuro un crostino tira l’altro…….. e il pane mancherà.

Come ho detto la ricetta era fatta di sei spicchi d’aglio per le proprietà che ha, uno spicchio d’aglio è serbatoio di principi attivi curativi di notevole efficacia come allicina, zolfo, vitamine del gruppo B. Ha proprietà antielmintiche contro gli ascaridi e gli ossiuri, antimucolitiche, ipotensive, espettoranti, digestive, carminative, antisettiche, ipoglicemizzanti.

Una volta la vita era nei campi, oggi andando in ufficio e dispensando spesso baci anche al di fuori dell’ambito familiare si è preferito calare la sua dose, non ne risentirete a mangiare dei crostini con la salsa rossa, andate tranquilli, è un ottimo crostino per antipasti e aperitivi.