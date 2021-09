La salsa rossa. fatta dalla nonna

Con l’autunno imminente arriveranno i primi freddi e arriva il tempo del bollito, delle bruschette, degli intingoli …e allora servono le salse, come quella rossa, buona e gustosa.

Ci sono diverse versioni, eccone una facilissima:



Mettere in un pentolino 1 kg. di pomodori maturi tagliati grossolanamente, insieme a una cipolla media, una carota e uno spicchio d’aglio tritati.

Aggiungere due cucchiai di zucchero, uno di aceto rosso, un pizzico di peperoncino , sale e un po’ di olio.



Cuocere lentamente per un almeno un’ora, poi passare la salsa al passaverdura e aggiungere due-tre cucchiai d’olio Extrav. a crudo e, se piace, qualche foglia di basilico.

E’ buona un po’ con tutto: la carne, le uova e il pesce e si conserva in un barattolo di vetro in frigorifero anche per più di una settimana.