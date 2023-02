La Russia dopo un anno di sanzioni: la disfatta economica c’è o no?

https://www.money.it/la-russia-dopo-un-anno-di-sanzioni-disfatta-economica-c-e-o-no?utm_campaign=Money+News+Pranzo&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=New+-+Money+news+Pranzo+%282023-02-08%29

Si sta per concludere un anno di guerra in Ucraina e di sanzioni contro la Russia: con quale bilancio per la nazione guidata da Putin?

In generale, ci si chiede se le misure imposte a Mosca, riguardanti soprattutto il suo fiorente mercato energetico, abbiano davvero colpito le casse statali e possano trascinare il Paese nel baratro finanziario.

Sono diverse le valutazioni sul tema e per rispondere alla domanda se la Russia stia crollando o no sotto il peso della guerra e delle sanzioni occidentali, occorre fare luce sugli effetti delle restrizioni e sui cambiamenti in corso nell’economia russa.

Così la Russia fa i conti con il crollo energetico

Gli ultimi dati disponibili e resi noti parlano chiaro: il deficit di bilancio della Russia ha raggiunto 1,76 trilioni di rubli (25 miliardi di dollari) a gennaio, quando il Cremlino ha aumentato la spesa per la difesa e le sanzioni occidentali hanno iniziato a colpire le entrate del petrolio e del gas del Paese.

Le cifre ufficiali sono il segno dei danni che l’invasione dell’Ucraina continua a provocare sull’economia a quasi un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin.

I ricavi da petrolio e gas sono scesi del 46% su base annua a 426 miliardi di rubli, ha dichiarato lunedì il ministero delle finanze, attribuendo il calo ai prezzi in calo degli Urali, la sua principale miscela di esportazione di greggio, e alla diminuzione delle esportazioni di gas naturale. Urals è stato scambiato con uno sconto significativo rispetto al benchmark globale del Brent dall’inizio del conflitto alla fine di febbraio 2022.

leggi anche Il mercato dell’energia non è più lo stesso. Nemmeno per la Russia

La spesa è aumentata del 59% su base annua a 3,12 trilioni di rubli nel gennaio 2023, con la prospettiva per quest’anno di aumentare la spesa per la difesa a 3,5 trilioni di rubli.

Natalia Lavrova, capo economista di BCS Global Markets, ha affermato che le cifre hanno segnato la prima volta nella sua storia moderna che la Russia ha aumentato drasticamente la spesa in un momento in cui le entrate stavano diminuendo fortemente.

“L’unica volta che abbiamo visto qualcosa di simile è stato nel 2015, quando la spesa per la difesa nazionale è aumentata notevolmente. Tuttavia, l’enorme differenza tra il 2015 e il 2023 è che allora la dinamica dei ricavi non era così disastrosa.”

Mosca, che in genere ricava fino alla metà delle sue entrate da petrolio e gas, ha compensato il colpo alla sua economia dalle sanzioni occidentali attraverso l’aumento dei volumi di vendite di energia scontate a paesi come Cina e India. Il mercato energetico, però, è cambiato ormai in modo irreversibile e per Mosca non sarà facile ricalibrare le sue vendite, considerando che l’Europa resta insostituibile nel complesso.

La spinta alla “mobilitazione economica” di Putin per sostenere lo sforzo bellico ha fatto aumentare la spesa, mentre le sanzioni hanno spinto la Russia a vendere gli Urali a un prezzo medio di 49,48 dollari al barile il mese scorso, un calo del 41% su base annua e ben al di sotto dei 70- livello per barile ipotizzato nel bilancio della Russia.

Secondo un’analisi del Financial Times, il colpo alle casse di Mosca ha spinto il ministero delle finanze a cercare modi per compensare l’aumento del deficit.

Il mese scorso la Russia ha venduto 38,5 miliardi di renminbi cinesi e oro dal suo National Welfare Fund e prevede di emettere 800 miliardi in obbligazioni locali nel primo trimestre del 2023.

leggi anche La Banca centrale russa avverte: Mosca ha un grave problema economico

Quale futuro economico per la Russia?

Non solo perdite e incertezza sul futuro delle casse statali russe. Un’analisi più approfondita di Bloomberg Economics ha fatto luce su come si stanno muovendo le aziende russe in questo mutato contesto economico interno e, soprattutto, internazionale.

Nello specifico, c’è un grafico che gli esperti hanno evidenziato:

Investimenti e calo Pil in Russia Crisi storiche a confronto

In sintesi, gli investimenti non sono crollati. Aziende grandi e piccole hanno speso per sostituire attrezzature e software stranieri o hanno incanalato denaro nella costruzione di nuove catene di approvvigionamento per raggiungere mercati alternativi. Di fronte alle previsioni iniziali di un calo fino al 20% della spesa in conto capitale, la Russia l’ha invece vista aumentare del 6% nel 2022, secondo Bloomberg Economics.

Gli esperti stimano che gli investimenti in immobilizzazioni si ridurranno del 5% nel 2023, un grave ostacolo per un’economia che dovrebbe contrarsi dell’1,5%. Una diminuzione degli utili societari e la pressione delle sanzioni fermeranno lo slancio e contribuiranno all’incertezza che probabilmente porterà a un crollo della spesa, sebbene di dimensioni inferiori rispetto alle prime previsioni per il 2022, secondo Olga Belenkaya, economista di Finam a Mosca.

C’è da sottolineare, comunque, che mentre la Russia cercava di far fronte alle carenze causate dalle sanzioni, sono nate nuove imprese private, molte sostenute da prestiti o sovvenzioni statali.

Nella regione di Pskov, nella Russia occidentale, si prevede che una fabbrica produrrà batterie industriali per sostituire le importazioni. Un’impresa chimica lanciata in Chuvashia sul Volga ha intenzione di produrre perossido di idrogeno in volumi che dovrebbero soddisfare pienamente la domanda interna. Vicino a Mosca, le strutture hanno iniziato a produrre attrezzature idrauliche e prodotti farmaceutici.

La scomparsa di molte importazioni è diventata una delle forze che deformano l’economia russa in tempo di guerra, spingendo la crescita basata su tecnologie meno sofisticate verso quella che la sua banca centrale ha definito “industrializzazione inversa”.

E il denaro che il governo e le aziende stanno ora riversando nell’economia riflette anche l’urgenza di sviluppare nuove infrastrutture per il commercio dopo che la Russia ha dovuto effettivamente abbandonare le rotte verso i mercati occidentali.

L’allontanamento dai clienti tradizionali della Russia ha significato che società come il gigante del gas Gazprom PJSC hanno dovuto raddoppiare il proprio programma di investimenti, con un piano per aumentare la spesa in conto capitale a un record nel 2023 per finanziare un riorientamento delle esportazioni verso est.

Sarà una strada vincente per Mosca? Secondo Bloomberg Economics, i costi dell’isolamento economico cresceranno solo nel tempo ed è probabile che la Russia stia barattando l’autosufficienza con prodotti più costosi di qualità inferiore.

E per la maggior parte delle aziende, l’attenzione ora è più sulla sopravvivenza che sullo sviluppo.