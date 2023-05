– La risposta ad alcune affermazioni sullo stato delle terme di Bagni di Lucca del titolare del Bernabò, Gabriele Ferrari: “Da quando abbiamo aperto lo scorso aprile abbiamo sempre riscontrato un grande successo in termini di presenze, sia da parte di turisti stranieri ma anche di abitanti locali per trattamenti sanitari, dato che il nostro centro è convenzionato.

Tanto è che la struttura che abbiamo messo a nuovo non basta più per gestire un numero sempre maggiore di servizi e utenti, e con il Comune abbiamo avanzato un accordo per l’utilizzo di un altro immobile, che prima di poter essere utilizzato necessita però di essere ristrutturato”.