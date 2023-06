La Riserva dell’Orecchiella: tramonto, Luna e panorami sconfinati

La Riserva dell’Orecchiella: tramonto, Luna e panorami sconfinati

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio ore 17:00 Rifugio Isera (LU)

Pronti a condividere paesaggi, emozioni e tradizioni in uno dei luoghi più freschi della Toscana? Andiamo alla scoperta della Riserva dell’ Orecchiella!

Saranno due giorni immersi nella natura, pernottando in uno splendido campeggio/rifugio dominato dalla mole della Pania di Corfino, camminando su selvaggi e panoramici sentieri, ed ammirando la magica Via Lattea con l’astrofilo!



https://www.naturacondivisa.it/escursioni-dettaglio.php… Dettagli, foto in anteprima e richiesta informazioni:

Giorno 1

Arriveremo nel pomeriggio: ci sistemeremo nel rifugio e/o monteremo le nostre tende.

In seguito partiremo per un’affascinante escursione attraversando maestose faggete sino a giungere alla vetta della Pania di Corfino, emblema della Riserva, con il suo doppio aspetto roccioso e boschivo: qua il panorama si aprirà sull’intera catena delle Alpi Apuane e sul crinale Appenninico.

In questa meravigliose cornice, attenderemo l’arrivo del tramonto con un brindisi e ci incammineremo con i colori del crepuscolo verso il nostro “campo base”, dove una calda grigliata ci attenderà per la cena.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza 6 km circa

Dislivello 400 m circa

Difficoltà Escursionistico

Una volta consumata la cena, grazie alla partecipazione di un giovane e brillante astrofilo e la sua attrezzatura, riusciremo ad ammirare le bellezze del favoloso mondo Celeste, osservando una Luna quasi piena, costellazioni e oggetti del cielo profondo.

Giorno 2

Partiremo dal Centro Visitatori e scopriremo buona parte di queste terre, attraversando le sue ampie praterie d’alta quota e attraversando magnifiche faggete fino a giungere alla cima della Ripa, dalla quale potremo godere di un meraviglioso panorama sull’intera Riserva e le principale vette dell’Appenino, come il Monte Prado, il tetto della Toscana.

Dopo aver consumato il pranzo al sacco, andremo alla scoperta dell’altra faccia della Ripa, scendendo i suoi ripidi pendii erbosi per poi risalire le sue verticali pareti rocciose in canyon mozzafiato, dove la natura incontaminata si mostrerà nelle sue forme ed aspetti meravigliosi.

Caratteristiche tecniche:

Difficoltà Escursionistico (ripida discesa, alcuni guadi nel torrente)

Lunghezza 11 km circa

Dislivello 500 m circa

A fine escursione smonteremo le nostre tende e riprenderemo la strada di casa arricchiti dalle meraviglie di questo angolo selvaggio della Toscana.

L’evento include:

Pernottamento al campeggio/rifugio

Cena: grigliata di carne, contorno, dolce, acqua e caffè.

Servizio Astrofilo

Colazione

Servizio guida ambientale escursionistica per le due escursioni, gestione ed organizzazione dell’esperienza.

Non include:

Pranzo al sacco per il secondo giorno (possibile portare da casa o acquistare al bar del rifugio)

Trasferimenti.

Possibilità di noleggiare la tenda presso la struttura.

Per informazioni, costi e prenotazioni:

Natura Condivisa

Tel/WhatsApp 3406198310

Mail info@naturacondivisa.it

Maggiori informazioni tecniche e sul luogo di ritrovo saranno fornite dopo la prenotazione.

Condividiamo paesaggi, tradizioni ed emozioni