LA RIPRESA DELLE LEZIONI DOPO LE FESTIVITÀ

Mozzoni: “Importante iscrivere i figli alle scuole di prossimità”

NUOVI LAVORI E IL VIA ALLE ISCRIZIONI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

SERAVEZZA – Dopo la pausa natalizia sono riprese regolarmente le lezioni nelle scuole del territorio comunale e da ieri (lunedì) sono aperti i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alla secondaria di primo grado.

Dunque un ritorno sui banchi di scuola regolare, in qualche scuola con interventi di miglioria come nel caso della primaria “Ermenegildo Frediani” di Seravezza dove la chiusura per le festività ha permesso di realizzare le nuove uscite di sicurezza con due porte finestra che si aprono sull’area antistante l’edificio. Proprio questo spazio sarà oggetto di interventi con la realizzazione di una pavimentazione anti-caduta e una recinzione, in modo tale da poter essere utilizzato anche durante la ricreazione. Per quanto riguarda il cortile esistente, sul retro dello stabile, sarà realizzata una nuova recinzione che separerà lo spazio della scuola dal corridoio che porta all’ascensore, utilizzato per l’accesso agli uffici comunali.

“Si tratta di opere previste sin dalla destinazione di questo piano del municipio a uso scolastico – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – e che abbiamo realizzato secondo la tempistica prevista, per non interferire con le lezioni e per garantire ulteriori migliorie a questa scuola che sta rispondendo perfettamente a tutte le esigenze didattiche”.

Sono inoltre aperti i termini per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: le famiglie potranno effettuare le iscrizioni entro il prossimo 30 gennaio, nella modalità on line sul portale appositamente attivato dal Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it/ iscrizionionline, per quanto riguarda le scuole primarie e la secondaria di primo grado, mentre per la scuola dell’infanzia ci si deve rivolgere direttamente all’Istituto Comprensivo i martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.00 e i mercoledì dalle ore 11.30 alle 13.30.

In ogni modo la segreteria dell’Istituto Comprensivo, con sede in via Menchini n. 1 a Marzocchino, è aperta per informazioni anche dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30, con la possibilità per i genitori in difficoltà a effettuare l’iscrizione telematica a ricevere un utile supporto. La segreteria è contattabile al n. 0584 7412340.

“Il nostro invito ai genitori è di privilegiare le scuole di prossimità – aggiunge l’assessore Mozzoni – certi che ogni scuola del territorio garantisce insegnanti molto validi e ambienti sicuri e funzionali. Frequentare la scuola più vicina significa anche favorire la socialità tra i bambini, dando una continuità alle loro relazioni con i coetanei”.

Intanto l’ufficio scuola del Comune ricorda ai genitori che iscrivono i figli alle prime classi di ogni grado, di effettuare richiesta dei servizi mensa e scuolabus – qualora ne vogliano usufruire – attraverso l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del sito web, all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it. Quanti invece non necessitano più dei suddetti servizi, sono invitati a compilare e presentare il modulo della disdetta, sempre scaricabile on line, in modo tale che mensa e scuolabus possano essere organizzati in base al numero reale dei richiedenti, sempre nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi.