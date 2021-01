VOLETE FORSE FAR ASPETTARE E SOFFRIRE I VOSTRI PAPA’ FINO AL GIORNO DELLA LORO FESTA ??? CERTO CHE NO, QUINDI COMINCIAMO DA DOMANI A FARE LE FRITTELLE DI RISO

ricetta lucchese

300 gr di riso, 1 litro di latte o più se serve, 2 uova, un pò di farina bianca, la scorza di un limone e un arancio grattugiate, zucchero, sale, olio o strutto per friggere

mettere metà latte a bollire aggiungere il sale e il riso e cuocere, mescolare sempre e aggiungere piano piano l’altro latte che avrete scaldato, quando il riso è cotto toglierlo dal fuoco e lasciarlo intiepidire, aggiungere le uova, la scorza degli agrumi, e la farina tanta quanta ne basta a legare l’impasto.

mettere olio o strutto in un recipiente e friggere rigirandole, togliere con la schiumarola, mettere nella carta gialla ad asciugare passarle nello zucchero e servire.

Tenete pronto un pò di latte bollito in caso non bastasse per la cottura del riso.