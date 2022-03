la Ricetta di stagione: spaghetti alle erbe aromatiche.

Per due persone servono 180 gr di spaghetti o linguine, 2 cucchiai di Brandy, 1 punta di rametto di rosmarino,1 cipollotto fresco, 2 foglie di salvia, 2 di basilico, 1 spicchio di aglio, un cucchiaio di prezzemolo, due cucchiai di olio e parmigiano grattugiato.

Si fanno imbiondire in padella in 2 cucchiai d’olio aglio e cipollotto tritato con la sua coda verde poi si uniscono tutte le erbe tagliate finemente, si rimescola, si versa il brandy, si fa sfumare 2 minuti.

Intanto si scola la pasta al dente e si versa nella padella col sugo di erbe, si rimescola bene e si serve con un filo d’olio crudo e grana o parmigiano a piacere.