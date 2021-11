La ricetta di stagione: baccalà in umido con patate e olive.

Ogni paese, ogni famiglia ha la sua ricetta: in rosso, in bianco, con o senza patate, il baccalà è sempre un piatto speciale.

In un tegame a bordo alto far soffriggere l’aglio in tre cucchiai di olio, unire qualche pomodorino a pezzi e una tazza di passata, il prezzemolo, le olive e far cuocere per circa 10 minuti.

Allungare il sugo con un mestolo o due di acqua calda e aggiungere il baccalà,

precedentemente ammollato e suddiviso in tranci e le patate tagliate a tocchetti e far cuocere per circa 35 – 40 minuti.



Regolare di sale e servire bel caldo.