La ricetta di campagna: mezzelune alla marmellata. della nonna

Mettere in una ciotola 300 gr di farina (mista bianca e integrale, a piacere) , aggiungervi 3 cucchiai di zucchero di canna, 125 gr di burro freddo a pezzetti, 1 uovo e un tuorlo, un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito. Impastare gli ingredienti velocemente e mettere l’impasto a riposare in frigo per mezzora.

Poi dividerlo in due per lavorarlo più facilmente e stenderlo col mattarello su un piano infarinato, ottenendo una sfoglia di spessore abbastanza sottile.

Tagliarvi dei tondi con uno stampo di 7-8 cm di diametro, metterci sopra un cucchiaino di marmellata a piacere, passare il bordo interno con un dito bagnato nell’acqua, piegare e chiudere i biscotti premendo i bordi con i rebbi di una forchetta.

Infornare a 160° per 10-15 minuti