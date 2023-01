 la ricetta del Tiramisù classico

Il Tiramisù è un goloso dolce al cucchiaio la cui origine è contesa fra varie regioni italiane. È un dolce molto semplice da preparare con la sua crema di mascarpone, vellutata e deliziosa, intervallata da strati di savoiardi inzuppati nel caffè fatto rigorosamente con la moka. Esistono tante varianti ma per me il tiramisù classico è il dolce più buono in assoluto.

Seguitemi in cucina e preparate con me il tiramisù classico!