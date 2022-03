La riapertura di Cava Ceragiola è inammissibile!

Europa Verde – Verdi Lucca si schiera fermamente contro la riapertura di cava Ceragiola a Pietrasanta. Una cava dismessa che l’Amministrazione Comunale di Pietrasanta ha forzatamente inserito nei nuovi strumenti urbanistici adottati, senza le necessarie valutazioni ambientali e senza considerare l’estrema vicinanza della cava a nuclei abitati (il borgo di Castello a 150 m, e Corvaia e Vallecchia nelle immediate vicinanze), criticità evidenziata anche dal Quadro Conoscitivo del Piano Regionale Cave della Regione Toscana.

Aprire nuove cave in questo momento storico è una scelta veramente fuori tempo massimo, dato che l’estrazione del marmo é un’attività energivora e ad altissimo impatto ambientale e oggi più che mai dovremmo ripensare il tessuto economico-produttivo dei territori, anche alla luce del quadro internazionale che influisce sempre più pesantemente sui costi dell’energia: apprendiamo infatti che diversi laboratori del marmo stanno chiudendo proprio a causa dei costi energetici che rendono l’attività sempre più insostenibile. A tal proposito, Europa Verde e Salviamo le Apuane hanno da tempo messo sul tavolo un progetto di sviluppo alternativo del territorio che non può essere più ignorato. I signori del marmo inizino, come ogni imprenditoria sana sta facendo, a diversificare investendo su settori sostenibili. Nel frattempo, come Europa Verde abbiamo già presentato alcune osservazioni che rilevano l’inopportunità, anche a livello di procedure, di riaprire la cava Ceragiola, e continuiamo a seguire con attenzione la vicenda.



Luca Fidia Pardini

Marta Glenda Lugano

Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca