La RETE versiliese CONTRO LA CRISI aderisce alla GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SALUTE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SALUTE

7-10 Aprile 2021

Il 7 aprile è la giornata mondiale per la salute voluta dall’OMS. Da 6 anni la” Rete Europea contro la commercializzazione e la privatizzazione della salute”, il “People Health Movement” e in Italia la campagna “Dico 32” si mobilitano in questa giornata per la sanità pubblica, per l’accesso alle cure sanitarie gratuite per tutti e tutte.

Quest’anno la Giornata del 7 aprile avrà due importanti obiettivi:

Sostenere l’Iniziativa dei Cittadini Europei per ottenere la liberalizzazione dei brevetti dei vaccini (accordi TRIPs), così da garantire il vaccino per tutti, in tutto il mondo e non solo negli Stati ricchi. La ricerca è stata garantita con i soldi pubblici, mentre i vaccini dipendono dalle Case Farmaceutiche! (Right2Cure – noprofitonpandemic.eu per firmare)

Denunciare la grave condizione di mancanza di cure adeguate per le persone anziane malate croniche e non autosufficienti. Chiedere alla luce della strage degli anziani che c’è stata, di attivare la Medicina del territorio, i Distretti, le Case della Salute, ivi comprese l’Assistenza Domiciliare e le prestazioni domiciliari necessarie e riorganizzare le cure nelle Residenze Sanitarie, a partire dal fatto che le RSA/RSD/CRA devono essere in carico al Servizio Sanitario Nazionale, devono garantire cure sanitarie, dignità e presenza dei familiari.

Dal 7 al 9 aprile si può partecipare esponendo alle finestre, sui balconi un cartellone, un lenzuolo con scritto l’hasthag individuato e inviare foto (selfie con cartello scritto), vignette a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1zhj805ekZRxzYWqlsxN-OESlsTFSWbWT?usp=sharing

– NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITA’ PER I NOSTRI ANZIANI!

– NOI NON ARCHIVIAMO!

– NESSUN PROFITTO SULLE CURE DELLE PERSONE ANZIANE

– PIU’ CURE, PIU’ SANITA’, MENO ISTITUZIONALIZZAZIONE

– SI’ ALLA MEDICINA DEL TERRITORIO, ALLE CASE DELLA SALUTE GIOVEDI’ 8 APRILE 2021 SI TERRA’ UN WEBINAR con Amnesty International su:

RSA E LA CURA DEGLI ANZIANI MALATI NON AUTOSUFFICIENTI: QUALI PROPOSTE PER IL DOPO COVID?

SABATO 10 APRILE 2021 PRESIDI dalle 10 alle 12 nel rispetto delle regole previste dal DPCM a:

PIETRASANTA:

DAVANTI ALLA RSA VILLA LA GUIDARA, VIA VERDI 36 MARINA DI PIETRASANTA

RETE versiliese CONTRO LA CRISI 07 APRILE 2021