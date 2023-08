LA RETE DELLA SOLIDARIETA’ ORGANIZZA UNA FESTA ALLA COLONIA MARINA

Sabato 5 agosto, presso la colonia marina del comune di

Seravezza, la Rete della Solidarietà, in collaborazione

con il gestore Cooperativa Cassiopea, organizza una

giornata speciale per gli ospiti delle rsa, Pio Campana e

San Lorenzo, e il Centro d’Accoglienza Gruppo per

Servire con gli amici della città di Brescia.

La Rete della Solidarietà è un organismo istituito dal

comune di Seravezza, su impulso dell’assessore al

sociale Stefano Pellegrini, e tale progetto ha lo scopo di

fare rete e riunire tutte le realtà impegnate in ambito

socio-sanitario.

Ad oggi, hanno aderito le seguenti associazioni: San

Vincenzo Querceta, San Vincenzo Ripa, Croce Rossa

Ripa e il Gruppo per Servire.

La festa presso la colonia marina rappresenta il primo

evento organizzato dalla Rete, al termine di una serie di

tavoli tecnici che da qualche mese hanno luogo presso

gli uffici del settore sociale, al fine di ottimizzare le risorse

profuse delle associazioni presenti sul territorio e di

coordinarle con quelle messe in campo dal comune.

Gli ospiti si recheranno in mattinata presso la struttura

balneare della colonia e, verso le ore 13.00, è previsto il

pranzo presso la pineta, curato dalle associazioni

aderenti al progetto.

In queste ultime settimane, l’Assessore Pellegrini ha fatto

spesso visita agli ospiti delle rsa che si recano

regolarmente in spiaggia, il sabato mattina, trovando in

questo spazio un luogo molto favorevole alla socialità e

all’interazione e che dona loro parecchio beneficio. Anche

il bagnino si è affezionato molto agli ospiti, spesso fanno

foto in pose buffe, scherzando e ridendo sugli scatti,

tanto che un’ospite, la signora Luciana, ha deciso di

regalare un suo disegno, dedicato proprio all’assessore e

al bagnino.