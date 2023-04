la relazione del sindaco Lorenzo Alessandrini

SERAVEZZA la relazione che il sindaco Lorenzo #Alessandrini ha esposto durante l’ultima seduta del consiglio comunale, tracciando un bilancio del primo anno e mezzo di attività della sua Amministrazione.

«Come si ricorderà, la situazione di partenza nell’ottobre 2021 era davvero difficile; il comune era disastrato e sostanzialmente abbandonato a sé stesso, c’era bisogno di interventi in tutti i settori, in particolare sulle manutenzioni del territorio. Il tutto era aggravato da alcune situazioni particolarmente critiche che da anni restavano irrisolte. La prima è stata quella degli scolari di Seravezza capoluogo, esodati da cinque anni e senza prospettive di ritorno per l’inagibilità della Frediani: il nostro primo atto è stato quello di riportarli a casa, realizzando rapidamente una nuova scuola al piano terra del palazzo comunale.

Era una pena anche la vicenda della Valle del Serra, che ad ogni estate diventava fonte di tensione e polemica pubblica a causa di disagi e dei rischi per la sicurezza per chi vi ci si avventurava. Anche questo problema è stato risolto con interventi puntuali, e tutto ha funzionato bene, proprio nell’anno di maggiore pubblicità ed affluenza.

C’era lo spinosissimo problema della Fondazione Terre Medicee, un ente strumentale carico di debiti, con fornitori pronti a pignorare il comune e con rischi concreti di responsabilità per gli amministratori dell’epoca. In un solo anno è stata risanata, abbiamo pagato tutti i debiti e oggi è in utile per 70 mila euro, e per di più dopo una stagione di eventi esaltante e con una in arrivo che certamente potrà superarla.

Lo Stadio Buon Riposo è oggi uno stadio prestigioso sulla bocca di tutti: un campo da gioco come il nostro ce l’hanno solo il Monza di Berlusconi e la Fiorentina di Commisso. Chi passa da Pozzi ne parla in giro per l’Italia. Oltre al nuovo campo, oggi lo stadio ha anche un nuovo impianto di illuminazione a led, le poltroncine su tutta la tribuna e nuovi servizi igienici.

Quanto alle opere strategiche, il bilancio è certamente superiore alle aspettative. Abbiamo portato a casa un sottovia di attraversamento della ferrovia, riuscendo a rimanere nella cifra finanziata dal Ministero, mentre il cavalcavia originariamente previsto, con l’aumento dei prezzi della sola carpenteria, non sarebbe costato meno di sette milioni, soldi che nessuno aveva. Completata la variante del tracciato, in questi giorni abbiamo assegnato la progettazione esecutiva e si va avanti a tappe forzate. Dalla metà di maggio, se tutto va bene, si comincerà a parlare di conferenze di servizi e di procedure di gara.

Come è noto, siamo anche pervenuti alla progettazione esecutiva di un asilo nido, una struttura che al comune è sempre mancata, e senz’altro l’opera partirà entro pochi mesi, finanziata sul PNRR.

Stesso discorso del PNRR vale per la nuova palestra della scuola Frediani a Seravezza, che verrà demolita e ricostruita. La progettazione esecutiva è quasi completa e all’inizio di maggio si partirà con i pareri finali e poi la gara.

In questi giorni, con la variazione di bilancio, abbiamo finanziato l’abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri di Querceta e Seravezza, mentre stiamo affidando la sostituzione dei vialetti del cimitero di Basati e stiamo collocando i marmi alle scale di quello di Seravezza, mentre è già avanti il progetto dei vialetti del cimitero della Cappella.

Abbiamo pavimentato due strade ad Azzano e completato la strada del Pianaccio di Minazzana, e abbiamo asfaltato diverse strade comunali: via Marconi, via De Gasperi, via Federigi, via Trieste, via Strettoia, via Gramsci, via Giannetti, via Esterna.

Abbiamo rifatto il tetto alla scuola di Ripa in contemporanea coi lavori di efficientamento energetico, impiegando i mesi di vacanza senza dover spostare i ragazzi in altre scuole. Abbiamo rifatto anche l’impianto idraulico e antincendio e i bagni della palestra.

Al campo di Minazzana abbiamo sostituito l’intero impianto di illuminazione.

Non dobbiamo dimenticare poi che abbiamo dovuto anticipare i soldi per due somme urgenze a seguito degli eventi atmosferici dell’agosto 2022, soldi che speriamo di veder restituiti dalla Regione ma che intanto abbiamo tolto dal bilancio.

Ma siamo ancora in piena attività.

Questa settimana andiamo ad approvare il progetto esecutivo di ristrutturazione della Piazza Pertini, che prevede quasi mezzo milione di intervento.

Abbiamo appena approvato lo studio di fattibilità della nuova palestra a Marzocchino che andrà a sostituire il complicato e costoso ampliamento della Pea. Dopo di che ci dedicheremo a un’altra palestra da realizzarsi in via Ciocche, così che pensiamo di poter arrivare alla fine ad avere ben quattro palestre disponibili per tutti i giovani sportivi del comune.

Sempre a Marzocchino, stiamo finanziando una nuova area verde in via Catene, mentre sono già in corso i lavori del nuovo parchetto giochi inclusivo di via Don Fascetti. Anche davanti al municipio a Seravezza abbiamo appena realizzato una piccola area giochi per i ragazzi della scuola.

Abbiamo appena adeguato la palazzina ex distretto di Querceta per ospitarvi la polizia municipale, dopo aver rinnovato il comodato con la ASL. Nei prossimi giorni il trasloco.

Al nostro ingresso in comune, abbiamo trovato una piscina in condizioni pietose, con un gestore in smobilitazione finanziaria che l’ha chiusa unilateralmente, e col quale abbiamo rescisso il contratto. Ma la piscina ripartirà a breve. Siamo in piena attività coi lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile, di sostituzione delle pompe agli impianti di filtraggio e di installazione del fotovoltaico, mentre stiamo individuando il nuovo gestore. La piscina sarà inoltre dotata di un bar in collaborazione col comune di Forte dei Marmi.

Dopo i ponti festivi dei prossimi giorni, partiranno anche i lavori da anni attesi a Cerreta Sant’Antonio e quelli di restauro della passerella al Mediceo, entrambi già appaltati.

Appena ci sblocca l’Anas, partiremo anche coi marciapiedi fra Querceta e Ponterosso. Abbiamo finanziato anche piccoli tratti di fogna bianca in via Rotta a Querceta e in via Martiri del lavoro ad Azzano.

In questi giorni stiamo asfaltando via Garbuio, via Chiusa, Via Amadei e abbiamo già finanziato altre asfaltature, fra cui via del Campo per migliorare la situazione dei parcheggi allo stadio.

Stiamo poi concludendo un accordo con la parrocchia di Querceta per riqualificare e arredare tutta l’area intorno alla chiesa di Santa Maria Lauretana. Va avanti anche la progettazione delle opere di riqualificazione del tratto di strada tra la chiesa e Piazza Alessandrini.

È già pronto e finanziato anche il progetto per lo sgambatoio per cani a Ponte di Tavole. Infine, siamo alla progettazione esecutiva anche per il consolidamento dei versanti sul monte di Ripa.

Come è possibile notare, si tratta di una mole enorme e ambiziosa di investimenti già in atto, che presentiamo al giudizio dei cittadini dopo solo un anno e mezzo di governo.

Ma non dobbiamo scordare che assieme a tutte queste opere pubbliche rilevanti, ci siamo occupati anche di ordinaria manutenzione di quelle esistenti e in generale del bisogno di decoro del nostro comune, obiettivo non rinviabile. Abbiamo passato un anno e mezzo, senza sosta, a tappare buchi nelle strade, a stappare caditoie intasate, a raddrizzare o sostituire paline segnaletiche, a pitturare pensiline arrugginite, a curare parchi pubblici incolti, a rinfrescare marginette, fontanacci e fontanelle, a rimuovere rottami di auto, a tagliare piante pericolose sulla strada della montagna, a rifare strisce in terra per la segnaletica, a tagliare l’erba sui cigli stradali.

Qualcosa certamente mi sono dimenticato nell’elencazione, ma questo è in sostanza il rendiconto che la nostra Amministrazione fa ai nostri cittadini dopo un anno e mezzo di lavoro. Solo diciotto mesi. In tutta onestà, credo che l’idea del nostro impegno lo abbiamo dato, soprattutto nel rimettere in piedi un comune che era ormai in ginocchio.