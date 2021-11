LA REGISTRAZIONE AD ATHENA DI BRANI DI MUSICA CONTEMPORANEA ESEGUITI DA MUSICISTI DEL FESTIVAL ‘VIRTUOSO & BELCANTO’

IL VIDEO CHE RIPRENDE LA REGISTRAZIONE AD ATHENA DI BRANI DI MUSICA CONTEMPORANEA ESEGUITI DA MUSICISTI DEL FESTIVAL ‘VIRTUOSO & BELCANTO’

E’ stato pubblicato in questi giorni sui canali del Festival Virtuoso & Belcanto tra cui Youtube il video realizzato lo scorso luglio al museo Athena di Capannori che riprende la registrazione di un estratto dal trio per violino, viola e violoncello del compositore ungherese Sándor Veress (1907 – 1992), composto nel 1953. Ad eseguire il brano sono stati tre giovani e straordinari musicisti del Marigold String Trio (Ruña t Hart – violino, Olanda, 1992, Martin Moriarty – viola, Irlanda, 1994, Kalle de Bie – violoncello, Olanda, 1994), ensemble che ha anche vinto il concorso di musica da camera Virtuoso & Belcanto 2021.

La registrazione è avvenuta a Capannori nell’ambito di una iniziativa collaterale al Festival ‘Virtuoso & Belcanto’ con cui si prevedeva l’incisione di repertori di musica contemporanea in alcuni luoghi della cultura della provincia di Lucca per valorizzarli.

L’amministrazione comunale ringrazia il Festival ‘Virtuoso & Belcanto’ per questa iniziativa che valorizza il Museo Athena contribuendo a farlo conoscere ad un pubblico più ampio.

Di seguito il link al video https://www.youtube.com/watch? v=xweltWMvUtg.