La Regione Toscana a sostegno dello #sport.

E’ stata pubblicata la graduatoria del bando per il sostegno alle attività sportive che ha visto finanziate ben 216 associazioni sportive della Provincia di #Lucca per un totale di 280 mila euro di contributi.

Il mondo dell’associazionismo sportivo è un elemento fondamentale per la coesione sociale delle nostre #città e #paesi.



La pratica sportiva, inoltre, contribuisce alla salute di ognuno di noi e, per i più #giovani, ha un importante valore educativo.

Ecco perché la Regione #Toscana, oltre a sostenere le azioni dei #Comuni sull’impiantistica sportiva, supporta da anni le associazioni sportive e lo ha fatto in particolare con alcune misure in questo anno e mezzo di #pandemia, emergenza che ha messo in difficoltà tantissime associazioni sportive.

Voglio ringraziare il presidente Eugenio Giani che ha proposto al Consiglio regionale della Toscana di aumentare fortemente gli stanziamenti per lo #sport in Toscana in questo 2021.

Dobbiamo evitare che questo patrimonio di socialità venga messo a repentaglio dalla pandemia. La Regione Toscana continua ad essere vicina alle associazioni e ai cittadini in modo concreto.

MARIO PUPPA