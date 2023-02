LA REGIONE SOSTERRÀ IL TERZO LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO. FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON PROVINCIA DI LUCCA E COMUNE DI ALTOPASCIO

“Il terzo lotto della Circonvallazione di Altopascio si farà. La Regione Toscana metterà le risorse necessarie per realizzare l’opera, insieme anche a Stato, Provincia e Comune”. A dirlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che stamani, sabato 25, ha firmato ad Altopascio, insieme al presidente della Provincia, Luca Menesini, al sindaco, Sara D’Ambrosio e all’assessore regionale, Stefano Baccelli, il protocollo d’intesa per la realizzazione del raccordo stradale tra la Bientinese e la Romana, in località Turchetto.

Il Protocollo prevede, a seguito della conclusione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e a una prima stima dei costi (oggi in corso da parte della Provincia di Lucca), a mettere in campo tutte le azioni necessarie per arrivare alla stipula dell’accordo di programma e quindi al completamento delle varie fasi progettuali fino alla realizzazione vera e propria dell’opera, che nasce con l’obiettivo di alleggerire definitivamente il centro abitato di Altopascio, il quartiere della via Romea e la frazione di Badia Pozzeveri dal traffico di attraversamento dei mezzi pesanti. Un’infrastruttura definita strategica per la Regione Toscana dal presidente Giani e dall’assessore Baccelli, che va letta – come ha sempre sostenuto anche il sindaco Sara D’Ambrosio – come opera complementare a quella del raddoppio ferroviario e del sottopasso di Altopascio, che consentirà l’eliminazione del passaggio a livello della via Romea. Ulteriore obiettivo, poi, contenuto anche nel protocollo firmato stamani, è la trasformazione in strada comunale di quel tratto di via Romea, oggi provinciale, che taglia in due il quartiere altopascese, così che, il Comune, possa un domani prevedere una zona a traffico limitato e quindi vietare il transito dei mezzi pesanti.

DICHIARAZIONE EUGENIO GIANI – PRESIDENTE REGIONE TOSCANA. “Il motore di questo protocollo è Sara D’ambrosio, il sindaco di Altopascio – spiega il governatore Giani -. Con lo studio di fattibilità, che sta portando avanti la Provincia di Lucca e che abbiamo finanziato come Regione Toscana con un importo di 200mila euro, avremo il primo tracciato e conosceremo l’importo dell’opera. Con quello studio di fattibilità sarà possibile individuare con puntualità la soluzione più idonea e più condivisa e a quel punto potremo dare il via alla progettazione vera e propria, quindi al progetto definitivo, poi a quello esecutivo e con l’esecutivo ci sarà l’appalto dei lavori. Potremmo utilizzare la procedura che stiamo già sperimentando a Signa, con la soluzione dell’appalto integrato – resa possibile grazie all’opportunità rappresenta dal Pnrr – che velocizza e semplifica il completamento delle varie fasi progettuali fino alla realizzazione dell’infrastruttura. Si tratta di un’opera che andrà a costare sui 15milioni di euro: la Regione Toscana i soldi ce li metterà. E così farà anche lo Stato e faranno Comune e Provincia, per quello che potranno fare. Mi preme dire che non ci saranno problemi di finanziamenti, perché questa è un’opera che deve essere fatta e quindi si farà. Si tratta di un’infrastruttura di interesse regionale, perché è evidente a tutti l’anomalia di una cittadina come Altopascio continuamente attraversata dagli autocarri. Per questo motivo l’intervento che il sindaco ci ha sollecitato e che con l’assessore Baccelli in Regione e con il presidente Menesini in Provincia stiamo portando avanti, rappresenta una delle priorità delle infrastrutture viarie della Toscana. Il terzo lotto della Circonvallazione si inserisce anche nello sbocco degli Assi Viari lucchesi, proprio per andare a creare un sistema viario razionale e omogeneo che fluidifica e collega in modo sostenibile e integrato questa parte di Toscana e l’intera Piana di Lucca. Ad Altopascio vi è una dimensione baricentrica della Toscana: è stato così nel passato, con l’autostrada della storia – la Francigena -, è così anche oggi con la Firenze-Mare e con quel sistema di viabilità che collega il centro della Toscana al mare, passando proprio da Altopascio. Ecco perché questo è uno degli atti più importanti della modernizzazione infrastrutturale e viaria della Toscana”.