Il governatore ha annunciato che non sarà però estesa fino al 100% e che la Regione farà di tutto per tutelare la sicurezza delle lezioni in presenza.

Per questo l’amministrazione regionale stanzierà 4 milioni di euro per noleggiare 200 bus turistici in modo da assicurare ai pendolari una mobilità senza rischi.

“Avrei voluto tutelare almeno i nuovi entrati nelle scuole e gli studenti che affronteranno l’esame di maturità lasciando le prime e le quinte classi in presenza – ha detto Giani – ma non abbiamo il potere di aumentare il numero di studenti in classe previsto dal Governo, la cui soglia non può superare il 25%”.

La decisione finale su come organizzare la didattica a distanza spetterà alla direzione di ciascun istituto scolastico.