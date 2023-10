La Pugilistica Lucchese torna a portare la nobile arte nella città di Lucca

L’evento, che prenderà il via alle 15:00, si preannuncia entusiasmante e ricco di incontri, con un programma da nove match che animeranno il pomeriggio, in cui ci sarà la possibilità di tornare a vedere in azione alcune delle pugili nostrane sul ring di casa. Calcheranno infatti il ring con i colori lucchesi Carmen Cozzi, Junior 63kg, in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata a settembre a Lastra a Signa, e Giada Carlotti, élite 66kg che si presenterà per la seconda volta sul ring dopo aver accumulato esperienza e sicurezza nei propri mezzi. Nei match fuori programma troverà spazio anche Leonardo Fantile, Junior 57kg, al primo incontro dopo il rientro dalla pausa estiva.