LA PROVINCIA RASSICURA SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE SULLA SR445 A CAMPORGIANO: ‘LAVORI PARTITI SUBITO PER CONCLUDERSI NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE’

La Provincia, a fronte dei recenti danni causati dal maltempo sulla Strada regionale 445 nei pressi di Camporgiano, è immediatamente intervenuta per sistemare il tratto stradale, affinché ne venisse ripristinata la sicurezza nei tempi più rapidi possibile.

Il cantiere è stato aperto, anch’esso, garantendo la sicurezza della circolazione, mediante i dispositivi più consoni, in modo da arrecare il minor disagio possibile ai cittadini che devono percorrere questa viabilità in ottemperanza alle direttive del Codice della Strada. I lavori procedono, pertanto, speditamente e l’intervento – che prevede sostanzialmente il ripristino di un paramento murario lesionato – sarà concluso nel più breve tempo possibile.

Durante la realizzazione dell’intervento sul tratto stradale sono però emersi ulteriori interventi da effettuare e questi saranno oggetto di successive valutazioni e messe a base della progettazione. Al contempo, verrà attuato un attento monitoraggio della situazione, al fine di giungere all’individuazione delle opere da fare. Inoltre, congiuntamente al Comune di Camporgiano – che ha partecipato attivamente a tutta questa vicenda in ogni sua fase – una volta individuati gli interventi da realizzare, verrà coinvolta nel progetto anche la Regione, sia per la progettualità, sia per il reperimento fondi che permetteranno di arrivare alla soluzione definitiva delle criticità di questo tratto della Sr445 e del ponte che si trova in questa porzione di strada.