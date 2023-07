LA PROVINCIA HA AGGIUDICATO L’APPALTO PER REALIZZARE IL NUOVO POLO SCOLASTICO “STAGI-DON LAZZERI” DI PIETRASANTA

I lavori affidati all’impresa Manelli di Monopoli (Bari)

La soddisfazione di Menesini e Conti: “Ora il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere”

E’ la ditta Manelli Impresa spa di Monopoli (Bari) l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la costruzione del nuovo polo scolastico dell’Istituto tecnico-liceale artistico “Stagi-Don Lazzeri” di Pietrasanta.

Dopo l’apertura della buste nelle scorse settimane per le offerte giunte alla Provincia in cui concorrevano quattro ditte, infatti, oggi i tecnici dell’ente di Palazzo Ducale hanno firmato il verbale di aggiudicazione di gara per un progetto che supera i 19,2 milioni di euro provenienti dal programma Pnrr.

Soddisfatti sia il presidente della Provincia Luca Menesini che il vicepresidente, Nicola Conti, titolare della delega per le scuole della Versilia, i quali sottolineano l’importanza del passaggio amministrativo.

“Con l’affidamento dell’appalto – commentano – possiamo dire che inizia il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere che sarà allestito per realizzare il nuovo, moderno polo scolastico di Pietrasanta. Una scuola avveniristica che coniugherà le moderne esigenze della didattica, con la funzionalità, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente con una particolare attenzione all’eco-compatibilità dei materiali. Ma soprattutto sarà una nuova sede, unica per i due istituti, perfettamente calata nel contesto artistico e culturale di Pietrasanta e che potrà fungere da polo attrattivo per iniziative, mostre, conferenze e tanto altro. Come Provincia, quindi, proseguiamo passo dopo passo nell’opera di miglioramento delle scuole di nostra competenza in Versilia, a Lucca e in Valle del Serchio. Di sicuro quello di Pietrasanta, sia per l’entità del quadro economico sia per la particolarità del progetto, è tra i più importanti da gestire e portare avanti”.

Nicola Conti, inoltre, spiega che “i tempi tecnici e amministrativi non sono stati brevi per arrivare a questo risultato, ma con la collaborazione di tutti, della scuola e degli uffici provinciali che hanno ottenuto negli scorsi mesi anche una quota di risorse aggiuntive (circa 3 milioni in più rispetto al budget iniziale – ndr) ci siamo riusciti grazie anche ad un impegno quotidiano che, ovviamente, proseguirà anche dopo l’apertura del cantiere con sopralluoghi e verifiche sull’avanzamento dei lavori per i quali cercheremo di creare meno disagio possibile per studenti e professori”.

Nel nuovo polo scolastico pietrasantino – come da progetto – vi saranno numerose aule e diversi laboratori attrezzati, ma anche spazi espositivi che daranno ulteriore prestigio a questo plesso scolastico. Il nuovo edificio si articolerà in due porzioni: il piano terra sarà costituito da un unico basamento, dotato di ampie finestre, e uno spazio espositivo che si avvale dell’illuminazione proveniente dall’alto. Nella parte a nord ci saranno i laboratori che necessitano di essere raggiunti da mezzi e attrezzature , mentre a sud altri spazi laboratoriali e gli ambienti dedicati a serre e coltivazioni. Due bracci chiud eranno un quadrilatero, andando a unire la nuova scuola al blocco amministrativo che ospiterà, tra l’altro, la biblioteca e l’aula magna, mentre in quello che oggi è il blocco amministrativo, troverà sede la gipsoteca.

Nei prossimi giorni i tecnici della Provincia e i dirigenti della ditta appaltatrice si incontreranno per stilare un cronoprogramma del Piano dei lavori.