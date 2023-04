la Provincia di Lucca alla ricerca di nuovo personale da inserire in vari uffici:

LAVORO ENTI PUBBLICI – la Provincia di Lucca alla ricerca di nuovo personale da inserire in vari uffici: i bandi scadono il 4 maggio

Gli avvisi riguardano 1 avvocato, 1 specialista amministrativo, 2 esperti tecnici e progettuali, 2 contabili

Come pre annunciato nei giorni scorsi in sede di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, la Provincia di Lucca ha pubblicato gli avvisi di mobilità volontaria tra enti per la copertura di alcune figure professionali da inserire nel proprio organigramma.

Si tratta di 4 distinti avvisi rivolti ai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni.

La Provincia, mediante questi avvisi esplorativi, intende sondare la possibilità di acquisire personale già in possesso di professionalità specifiche da impiegare nell’immediato nella macchina amministrativa, in forte ripartenza, ed impegnata nella gestione e nella realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR.

Le figure professionali ricercate dall’amministrazione provinciale di Lucca sono: 1 avvocato (ex categoria D), 1 specialista in attività amministrative (ex categoria D), 2 esperti in attività tecniche e progettuali (ex categ. C), 2 esperti amministrativo-contabili (ex categ. C).

Le assunzioni sopra elencate si aggiungono a quelle che saranno effettuate una volta concluse le procedure attualmente in corso per la copertura di 5 posti di Specialista in attività tecniche, 4 addetti stradali-cantonieri e 1 Specialista informatico.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Lucca alla pagina www.provincia.lucca.it – Amministrazion e Trasparente – Bandi di Concorso e sul portale del reclutamento “InPA” all’indirizzo https://www. inpa.gov.it.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale di reclutamento IN-PA. L’interessato, una volta selezionato l’avviso per il quale intende candidarsi, deve registrarsi, compilare il proprio curriculum vitae ed effettuare l’invio della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 4 maggio.