LA PROVINCIA DI LUCCA ADERISCE A LIBERATION ROUTE ITALIA

La Provincia di Lucca aderisce all’Associazione Liberation Route Italia, articolazione italiana di Liberation Route Europe. L’adesione è stata formalizzata in questi giorni in virtù del relativo Decreto deliberativo firmato dal presidente della Provincia Luca Menesini.

Liberation Route Italia è la sezione italiana dell’Associazione Internazionale Liberation Route Europe, un itinerario culturale del Consiglio d’Europa che connette persone, luoghi ed eventi che hanno segnato la liberazione d’Europa dall’occupazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’articolazione italiana è nata nel 2019 da un sodalizio tra i Comuni di Lucca, Capannori, Borgo a Mozzano,l’Istituzione Parco Nazionale della Pace e Turislucca, ed opera in una visione internazionale in collaborazione con Liberation Route Europe.

Tra le finalità dell’associazione ci sono la creazione di una rotta di commemorazione che colleghi le regioni in cui si è svolta la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista nel periodo 1943-45; la promozione di una memoria storica per invitare i cittadini a ricordare gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e a riflettere sui valori universali di pace, libertà, democrazia e riconciliazione; la prevenzione di qualsiasi comportamento tendente alla glorificazione della guerra, rifiutando e condannando qualsiasi ideologia estremista, negazionista o revisionista; infine, l’educazione delle giovani generazioni sul sacrificio compiuto per liberare l’Europa e sui principi fondamentali della cittadinanza europea, promuovendo, a livello locale, nazionale e internazionale, un’offerta culturale e turistica che consenta la visibilità e l’accessibilità ai luoghi che hanno conosciuto gli avvenimenti della II guerra mondiale.

La Provincia di Lucca si fa partecipe di questa iniziativa accrescendo il suo impegno nel fornire opportunità di conoscenza ed una memoria viva alle migliaia di studenti che annualmente coinvolge attraverso i programmi della Scuola per la Pace.