La protesta -A Viareggio siamo speciali.

Si fa una pista ciclabile che passa esattamente dove passano tutte le piste ciclabili già realizzate da Viareggio a Massa e cioè davanti all’ingresso degli stabilimenti balneari. Inutile dire il perché: si permette ai ciclisti, tanti in estate soprattutto di accedere in sicurezza alla spiaggia.

Ovunque è così. Ma siccome a Viareggio siamo speciali, si protesta. Si protesta perfino perché l’Amministrazione realizza una parte del programma sulla mobilità sostenibile e cioè una virtuosa pista ciclabile? Sì,

si protesta perché siamo speciali.

Ma si continua anche a protestare perché quella pista ciclabile farà parte della ciclopista Tirrenica e migliorerà in terra battuta la pista che già c’è, nell’area dietro le dune della Lecciona: un’ area naturale bellissima dentro il Parco della quale andiamo orgogliosi.

Quella pista inizia dal Lazio ed arriva in Liguria, attraversa aree archeologiche, zone protette, parchi naturali, territori pregiati a livello paesaggistico e culturale. ma a Viareggio si protesta perché siamo speciali e la nostra area protetta è speciale come noi, quindi più protetta delle altre, più naturale delle altre, più tutto delle altre e quindi di lì non deve passare.

C’è poco da fare, noi siamo speciali.

il sindaco