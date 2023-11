“La prospettiva del nuovo Fisco: sarà vera riforma?”

Lions Club Lucca le Mura in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Incontro aperto sulla riforma fiscale con il prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario e componente delle Commissioni Tecniche Ministeriali per l’attuazione della delega di riforma fiscale.

Venerdì 17 novembre ore 17.30 nella Sala Da Massa Carrara del Complesso San Micheletto, via San Micheletto 3, Lucca.

In stretta collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Lions Club Lucca le Mura propone un’occasione preziosa per esplorare “dal di dentro” il percorso della RIFORMA FISCALE attesa da anni, finalmente avviato con la legge 9 agosto 2023, n. 111, “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione”.

L’ampio intervento introduttivo al confronto aperto con i presenti ha per titolo: “”La prospettiva del nuovo Fisco: sarà vera riforma?”

A parlare del percorso e dei contenuti in discussione, il Club Lucca le Mura ha invitato il prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario e componente delle Commissioni Tecniche Ministeriali per l’attuazione della delega di riforma fiscale.

Dopo i saluti e gli interventi istituzionali, a conclusione della relazione del professor Logozzo, sarà dato ampio spazio per domande ed interventi.

Il dibattito, aperto a tutti i presenti, sarà “acceso” dal dott. Michele Guidi, Commercialista affermato e Revisore Legale dei Conti nonché Socio del Lions Club Lucca le Mura.