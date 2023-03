La promozione della cultura come benessere psicofisico

Promuovere la salute e il benessere delle persone attraverso la cultura e il patrimonio artistico: è il tema dell’incontro “Arte e cultura del benessere nel welfare culturale”, organizzato dalla cooperativa sociale Briccole Special, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, sabato 1° aprile dalle 10 alle 12 nella sala dell’Annunziata, al chiostro Sant’Agostino.

L’iniziativa intende promuovere il welfare culturale, un modello sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 che si fonda sul riconoscimento di alcune attività creative e artistiche come fattori di promozione del benessere individuale, della coesione sociale e dell’inclusione.

Dopo i saluti delle autorità, la specialista in arte terapia Chiara Castiglioni introdurrà il rapporto tra bellezza artistica e benessere; Chiara Pellegrini, presidente della cooperativa Le Briccole Special, parlerà del “Progetto Ben-essere, educare alla conoscenza e la consapevolezza e alla salute in giovani soggetti diversamente abili”; ancora, studenti e studentesse dell’istituto superiore Chini-Michelangelo interverranno su “Il gruppo dei pari come risorsa del benessere – la scuola come promozione di salute” e la psicologa Sonia Patti discuterà di “A scuola con consapevolezza – insegnanti sereni e studenti motivati”.

Concluderanno i lavori la counselor e formatrice eco-biografica Silvana Pavan, con “Tessitura di parole: counseling eco-biografico tra esperienza e parola” e la grafologa, arteterapeuta Lorella Lorenzoni che, insieme a Lia Miro, counselor nella relazione d’aiuto, parlerà di “Germogli di guarigione: storie, poesie e antidoti di bellezza”. Prenderanno parte all’evento lo scrittore, critico d’arte Lodovico Gierut, in qualità di ospite d’onore e l’artista Paolo Lazzerini. La partecipazione è libera e gratuita.