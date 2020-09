La professoressa Giusti lascia nel dolore la mamma Armida, i fratelli Giovanni e Antonio, insieme ai tanti amici, colleghi e paesani.

Si svolgeranno, martedì 8 settembre, a Eglio, suo paese natale, in comune di Molazzana, alle 15,

nella chiesa parrocchiale, le esequie di Maria Elena Giusti (FOTO), professore associato

all’Università di Firenze di antropologia culturale presso il Dipartimento di storia, archeologia,

geografia, arte e spettacolo (Sagas), deceduta a Pisa dopo lunga malattia all’età di 61 anni. Laureata

in Lettere nel 1985, dopo alcuni anni di insegnamento alle Superiori in Garfagnana e la

collaborazione con il Centro tradizioni popolari della Provincia di Lucca, aveva intrapreso la

carriera universitaria distinguendosi per il suo impegno, umanità, sensibilità e la sua grande

conoscenza nel campo delle tradizioni popolari e del teatro popolare toscano. In passato, aveva

insegnato, sempre a Firenze, Storia delle tradizioni popolari, portando a termine anche l’inventario

dell’imponente materiale raccolto dal professor Gastone Venturelli, suo predecessore sulla cattedra

universitaria a Firenze, sulle tradizioni popolari in tutta la Lucchesia, a cominciare dalla vasta

raccolta di copioni di Maggi drammatici, frutto di trent'anni di ricerche e collaborazione con le

stesse compagnie. Numerose le pubblicazioni e collaborazioni della professoressa Giusti. Suo

ultimo lavoro, come ci ricorda il collega universitario Antonio Fanelli, il volume “Teatro popolare

toscano”, edito da Pacini di Pisa. Tanti i ricordi di Maria Elena da parte dei suoi amici e conoscenti,

a cominciare dalla dottoressa Giorgetta Santini, sua compagna di classe al Liceo Scientifico a

Castelnuovo e sempre a lei vicina come medico nei lunghi anni di sofferenza per la malattia.

Numerosi anche gli attestati. Scrive la Società italiana di antropologia culturale (Siac): “ Piangiamo

la sua scomparsa e ci uniamo al dolore dei familiari e di tutti gli amici e colleghi a cui ha arricchito

la vita e ha dato esempio per l’impegno e la professionalità sul lavoro e nella ricerca in ogni

momento”. Il noto studioso, professor Luigi Maria Lombardi Satriani, antropologo, accademico e

politico italiano, già senatore, ricorda l’antropologa Maria Elena Giusti con queste parole: “La

scomparsa di Maria Elena Giusti mi addolora profondamente: grande amica da anni, di cui

apprezzavo la sensibilità, le doti intellettuali, la coerenza, l’impegno politico. Nei numerosi incontri

avuti con lei a Roma e a Pisa, ho avuto modo di arricchirmi, attingendo al magistero di una studiosa

e di una militante che non faceva sconto ad alcuni, a partire da se stessa. Mi rammarico che non mi

è stato possibile incontrarla in questo ultimo periodo e le rendo omaggio con profondo affetto. Ciao

Elena”.

La professoressa Giusti lascia nel dolore la mamma Armida, i fratelli Giovanni e Antonio, insieme ai tanti amici, colleghi e paesani.