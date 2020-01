La Prof.ssa Sara Taglialagamba, uno dei punti di riferimento piu’ autorevoli per gli studiosi di Leonardo Da Vinci, commenta per noi il Concerto di Capodanno, a Vienna, che rompe sulla tradizione!

Oggi, scorrendo sulle pagine dei social, ho letto un pensiero piu’ che condivisibile, scritto da una persona che ho avuto l’immenso piacere di conoscere lo scorso anno, in occasione del Festival Cibart, e che ho addirittura avuto l’onore di intervistare, in una giornata che, a causa di un forte temporale, definire disastrosa sarebbe dire ancora poco.

Il commento riguarda il Concerto di Capodanno e la discussa decisione di modificare Der Radetzky March. Ma prima di condividere con voi questo pensiero che, come ho già detto, sposo in ogni sua parte, vorrei parlarvi della sua autrice, vi ruberò solo qualche minuto, abbiate un po’ di pazienza, mettetevi comodi e leggete questa bella storia, perché ne vale davvero la pena. La ritengo una piccola ma necessaria parentesi, in un periodo in cui, spesso, sembriamo aver del tutto smarrito la consapevolezza della nostra identità, della nostra storia, quella di un popolo e di un territorio da cui sono nate alcune delle menti piu’ grandi di tutti i tempi, che il mondo intero da sempre ci invidia e, sinceramente, non mi pare ci sia un modo migliore per iniziare, con fiducia e speranza, questo nuovo anno.

Come dicevo, proprio in una giornata da dimenticare, ho conosciuto la Prof.ssa Sara Taglialagamba. Posso dirlo senza timore di essere smentita, una di quelle menti che tengono alto il buon nome del nostro paese, una donna stupenda, non solo nell’aspetto, dall’animo gentile e garbato, ma con cuore e testa alimentati da un’inesauribile passione per Leonardo da Vinci, iniziata con gli insegnamenti del nonno, restauratore di orologi antichi, quando era solo una bambina, e culminata con il divenire, senza mezzi termini, uno dei punti di riferimento, a livello internazionale, per chiunque si avvicini o si appassioni allo studio del Genio del Rinascimento. Un curriculum d’eccellenza, davvero invidiabile: dopo essersi laureata a Pisa, si è specializzata nelle migliori università italiane ed estere, borsista presso il Museo Galileo di Firenze, assistant professor presso il Politecnico di Milano, assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, borsista presso Ecole Pratique del Hautes Etudes di Parigi, presso The Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens di San Marino in California, presso UCLA Center for Medioeval and Renaissance Studies a Los Angeles, presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci, ha lavorato e ora gestisce la Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, quest’ultimo è stato il suo mentore ed era considerato il maggior esperto di Leonardo a livello mondiale, gestisce la The Leonardo da Vinci Society, di Londra e potremmo ancora scrivere pagine e pagine sui suoi successi, gli ultimi, in ordine cronologico, sono sicuramente quello di aver ricevuto, proprio l’ultimo giorno del 2019, l’incarico di Professor for USC study abroad students, alla Los Angeles University of South California mentre, in Italia, la ristampa del libro scritto con il suo mentore, Carlo Pedretti, scomparso a gennaio del 2018, è stato il libro piu’ venduto durante le feste natalizie.

Grazie Sara per il tuo contributo, per aver dedicato la tua vita a rendere questo paese un luogo di cui essere ancora profondamente orgogliosi, diffondendo con fierezza ed innate capacità la nostra cultura, quella che ci ha reso davvero grandi, soprattutto grazie per la tua umiltà che contribuisce ad avvicinarti alle persone, non a prenderne le distanze. Grazie a tutti quei giovani che, lontani da casa, si impegnano alacremente per lasciare un mondo migliore di quello che hanno trovato.

Ecco a voi il commento della Prof.ssa Sara Taglialagamba sulla annosa questione Marcia di Radetzky si o Marcia di Radetzky no, durante il Concerto di Capodanno, a Vienna.

”Per questo ottantesimo Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker è prevista una svolta, nata in accordo fra l’orchestra e il direttore esordiente Andris Nelsons, cioè quella di eseguire l’ormai celeberrima Radetzky-Marsch op. 228 di Johann Strauss Vater non più secondo l’arrangiamento degli anni trenta realizzato da Leopold Weninger (iscritto al partito nazionalsocialsocialista fin dal 1 febbraio 1932), sostituendolo con una nuova edizione critica, assai più fedele alla scrittura originale già ripresa, peraltro, da Nikolaus Harnoncourt per il Capodanno 2001. Come ricorda il m° Daniel Froschauer (primo violino dell’orchestra), “Weninger aveva reso la composizione più simile a una marcia militare, per sostenere la propaganda del partito nazista”. Da quest’anno, e per il futuro, i Wiener Philharmoniker abbandoneranno questa versione, non conforme all’autenticità dello spirito viennese. Da ricordare, che Johann Strauss Vater stava componendo un Walzer, quando gli venne chiesto di scrivere una marcia per il ritorno di Radetzky a Vienna e pensò di riadattare il lavoro in essere per guadagnare tempo, quindi da oggi sarà come recuperare l’originale idea festosa del Walzer, abbandonando la freddezza del rigore militare, poco affine al giocoso spirito intellettuale della classe culturale dirigente viennese, sicuramente mai gradito al partito nazista.

Certo è una questione molto delicata, che va affrontata con lucidità e compenetrazione dello spirito sociale, nel quale si rende inevitabilmente necessario contestualizzarla, non tralasciando alcun dettaglio, nemmeno quelli apparentemente marginali, sulla base di queste considerazioni, per concludere, quando si intende intraprendere un percorso revisionistico, non si può assolutamente prescindere da una corretta e completa disamina del contesto storico.

Io amo la Marcia di Radetzky op. 28 e mi chiedo perché snaturare una storicizzazione pur se scomoda.

Non siamo noi il risultato di tutte le nostre belle scelte ma anche dei nostri errori? Così è la musica.

Chi è con me che era meglio prima?

Auguro allora un anno pieno di rispetto e di coraggio, di eleganza e della libertà di essere veri anche quando si è scomodi, abbasso il politically correct. Che abbiate sempre il coraggio di osare per le cose che contano e per quelle che per voi sono preziose, maneggiandole con cura ma senza paura e senza timori. Amen”.